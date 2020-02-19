دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia لعدد 18 هاتف بدءاً من 20 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة جوجل عن دعم خدمة بث الألعاب Stadia لعدد 18 هاتف بدءاً من يوم 20 من فبراير، والتي تشمل إصدارات سامسونج الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy S20.

إقتصرت خدمة Stadia لبث الألعاب على هواتف Pixel فقط منذ إنطلاقها الأول، واليوم تؤكد جوجل على التوسع بخدمة بث الألعاب في مجموعة جديدة من الهواتف تشمل 14 هاتف من إصدارات سامسونج، إلى جانب هواتف Asus ROG Phone، وROG Phone II، وأيضاً هواتف الألعاب Razer Phone وRazer Phone II.

تتوسع خدمة Stadia في نطاق أكبر من الهواتف الذكية، حيث تدعم قريباً 18 هاتف جديد، حيث تحصل شركة سامسونج على النصيب الأكبر من دعم جوجل مع دعم خدمة بث الألعاب بدءاً من 20 فبراير لكلاً من هواتف S8، وS8 Plus، وS8 Active، وNote 8، وS9، وS9 Plus،وNote 9، و S10، وS10 Plus، و Note 10، و Note 10 Plus وأيضاً هواتف S20، و S20 Plus، وهاتف S20 Ultra.

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ومن المقرر أن تدعم الهواتف السابقة العمل مع لوحات الألعاب عبر الإتصال لاسلكياً عدا وحدة التحكم Stadia، بينما لا تدعم لوحات الألعاب الإتصال اللاسلكي أيضاً مع هواتف Pixel، حيث يجب أن تتصل مباشرة لدعم التحكم في الألعاب.

يذكر أن شركة جوجل تعمل في الوقت الحالي على تطوير نظام جديد يتيح إتصال ذراع التحكم في الألعاب Stadia بالمتصفح أو الهواتف الذكية عبر الإتصال WiFi كبديل للإتصال المحدود عبر البلوتوث.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تقدم خدمة بث الألعاب Stadia لعدد 18 هاتف بدءاً من 20 من فبراير ظهر على التقنية بلا حدود.