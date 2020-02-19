دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تُخطط لإصدار أرخص إصدار من هواتف آيفون.. تعرفوا على سعره

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، عزم مسؤولو شركة أبل الأمريكية إطلاق إصدار جديد من هاتفها أيفون ولكن بسعر مخفض.

alqiyady 1

شاهد أيضاً: "سيشهد تغييرًا في التصميم".. تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون 12

التقارير ذاتها، أشارت إلى أن شركة أبل ستعتمد في هاتفها الجديد على إصدار iPhone 8، لكنه سيحمل تحديثات جديدة وسيحمل اسم iPhone SE 2أو iPhone 9.

الهاتف المتوقع أن يتم طرحه خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 سيأتي مقابل 400 دولار؛ حيث لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر 7P.

حيلة ذكية على آيفون لإيجاد صورك في ثوان alqiyady 1 حيلة ذكية على آيفون لإيجاد صورك في ثوان

شاهد أيضاً: حيلة ذكية على آيفون لإيجاد صورك في ثوان

Advertisements

ويأتي ذلك وسط تخوفات من مسؤولي شركة أبل من تأثير انتشار فيروس كورونا في أسواقها بشرق أسيا على عمليات البيع حال طرح هاتفها الجديد.المزيد:

بالصور: ساعة أبل الذكية بتصاميم دور الأزياء العالمية

بالصور.. مؤسس أبل يروج لأول هاتف أي فون في العالم.. شاهد ماذا فعل!

فيديو: هكذا سخرت سامسونج من أبل في إعلانات جالاكسي نوت 9

فيديو: أبل تطلق خدمتها Apple Pay للسعوديين

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي