أبل تُخطط لإصدار أرخص إصدار من هواتف آيفون.. تعرفوا على سعره

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، عزم مسؤولو شركة أبل الأمريكية إطلاق إصدار جديد من هاتفها أيفون ولكن بسعر مخفض.
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التقارير ذاتها، أشارت إلى أن شركة أبل ستعتمد في هاتفها الجديد على إصدار iPhone 8، لكنه سيحمل تحديثات جديدة وسيحمل اسم iPhone SE 2أو iPhone 9.
الهاتف المتوقع أن يتم طرحه خلال النصف الأول من العام الجاري 2020 سيأتي مقابل 400 دولار؛ حيث لن يشمل عدسة بلاستيكية من عناصر 7P.
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ويأتي ذلك وسط تخوفات من مسؤولي شركة أبل من تأثير انتشار فيروس كورونا في أسواقها بشرق أسيا على عمليات البيع حال طرح هاتفها الجديد.المزيد:
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