الجيش الإسرائيلي: غارة على خلية قنص جنوبي قطاع غزة

القدس/هاني الشاعر/الخليج 365-



أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت غارة، الأربعاء، جنوبي قطاع غزة، استهدفت "خلية قنص تابعة لحركة الجهاد الإسلامي".

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي في تصريح نشره على حسابه في موقع فيس بوك "قبل قليل رصدت قوات جيش الدفاع خلية قنص تابعة للجهاد الإسلامي قامت بإطلاق نار من منطقة خانيونس باتجاه قواتنا داخل إسرائيل، ولم تقع إصابات".

وأضاف "ردًا على ذلك أغارت قوات الجيش على خلية القنص لإزالة التهديد؛ تفاصيل أوفى لاحقًا".

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بدوره، قال أشرف القدرة، الناطق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، لمراسل وكالة الخليج 365، إن فلسطينيا أصيب بنيران الجيش، شرقي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، دون توضيح حالته الصحية.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 في غزة، أن الجيش الإسرائيلي فتح نيران أسلحته الرشاشة، باتجاه مناطق تقع شرقي خانيونس.

ولم تصدر حركة الجهاد الإسلامي، تعقيبا فوريا على ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

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