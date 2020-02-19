قطر: الحصار انتهاك صارخ لمبادئ السيادة وميثاق الأمم المتحدة

قطر/ الخليج 365

جددت الدوحة تأكيدها على أن الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف، ومحاولة فرض إملاءات وسياسات عليها هو "انتهاك صارخ لمبادئ المساواة والسيادة والسلامة الإقليمية للدول".



جاء ذلك في بيان المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، في اجتماع "اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وتعزيز دور المنظمة"، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، حسب وكالة الأنباء القطرية.



وشددت آل ثاني "على ضرورة التصدي لمثل هذه التوجهات لكفالة احترام أحكام الميثاق وتعزيز دور الأمم المتحدة".

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وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.



وفيما يتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، أشادت المسؤولة القطرية بسياسة بلادها الثابتة حيال دعم تسوية المنازعات بالسبل السلمية.



وأكدت حرص قطر بأخذ زمام المبادرة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، وبدعم من الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة.

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