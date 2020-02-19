عُمان تمنح "توتال" وشركة تايلاندية امتيازا للتنقيب عن الغاز

مسقط / الخليج 365



وقعت وزارة النفط والغاز العُمانية، اتفاقا مع شركتي "توتال" الفرنسية و"بي.تي.تي.إي.بي" التايلاندية، للاستكشاف والتنقيب عن الغاز غير المصاحب في منطقة الامتياز رقم 12.



وقالت الوزارة في بيان الأربعاء، إن "توتال للاستكشاف والإنتاج" ستكون المشغل للمنطقة البالغة مساحتها 9546 كيلومترا مربعا الواقعة وسط البلاد، بحصة تبلغ 80 بالمئة من حقوق المشاركة في المشروع المشترك.



Advertisements

وبموجب الاتفاق المشترك، تملك الشركة التايلاندية نسبة 20 بالمئة، وتنفذ الشركتان عمليات مسح "سيزمي" ودراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، وتحفران آبارا استكشافية.



وسلطنة عمان منتج غير كبير للنفط الخام، بحجم إنتاج يومي يبلغ 1.1 مليون برميل، لكنه يعد مصدر الدخل الأبرز للبلاد.



وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.