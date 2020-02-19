الخطوط القطرية ترفع حصتها بالمجموعة الدولية لشركات الطيران

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت مجموعة الخطوط القطرية (حكومية)، الأربعاء، زيادة حصتها في المجموعة الدولية لشركات الطيران "آي. إيه. جي" من 21.4 بالمئة إلى 25.1 بالمئة.



وذكرت الناقلة الوطنية لقطر في بيان، أن زيادة الحصة يأتي تعزيزاً لهذا الاستثمار ودليلا على الدعم المتواصل لـ"آي.إيه.جي".



وأوضحت القطرية أنها تنظر باستمرار إلى فرص الاستثمار في مختلف شركات الطيران العالمية، وفق رؤيتها التي تهدف إلى إتاحة المزيد من خيارات السفر إلى مختلف أنحاء العالم.



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ووفقا لحسابات الخليج 365، تبلغ قيمة الصفقة أكثر من 600 مليون دولار مقابل حصة 3.7 بالمئة في "آي.إيه.جي".



وتأسست "آي.إيه.جي" بفضل اندماج الناقلتين الوطنيتين لبريطانيا وإسبانيا في 2011، وتملك حصصا بشركتي الطيران الإسبانيتين "إيبيريا" و"فولينج" و"إير لينجوس" الإيرلندية.



وتبلغ القيمة السوقية لـ"آي.إيه.جي" المدرجة ببورصتي لندن وإسبانيا نحو 12.75 مليار جنيه إسترليني (16.6 مليار دولار)، بحسب التعاملات المبكرة لجلسة الأربعاء.



وتضم المحفظة الاستثمارية للخطوط القطرية حصة 10 بالمئة في مجموعة خطوط "لاتام" الجوية (شركة طيران قابضة أمريكية لاتينية)، و9.94 بالمئة في "كاثي باسيفيك" (شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ)، و49 بالمائة في طيران إيطاليا.

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