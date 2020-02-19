إسرائيل تصادر "غرفة مدرسية" بالضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



صادرت قوة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، غرفة مدرسية (متنقلة)، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى عدم الترخيص، واعتقلت مواطنا.

وقال شهود عيان، لوكالة الخليج 365، إن القوة العسكرية داهمت مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم كفصل مدرسي.

وأضاف الشهود، إن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجري أعمال تجريف لتسوية الملعب.

وأشار الشهود، إن عراكا بالأيدي وقع بين الأهالي والقوة الإسرائيلية، أسفر عن اعتقال مواطن.

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ويسكن قرية سوسيا، نحو 450 فلسطينيا، ويتلقى نحو 90 طالبا دروسهم في المدرسة الوحيدة في التجمع السكاني.

وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم المساكن الفلسطينية، في المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو، بداعي البناء بدون ترخيص.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع.

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