وفاة أربعة أشخاص إثر تصادم طائرتين في أستراليا

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم ، اليوم ، إثر تصادم بين طائرتين صغيرتين في أستراليا .

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأسترالي في بيان لها اليوم أن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA44-، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق أستراليا ، حيث توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.

وبدأت السلطات المعنية بالتحقيق في الحادث.