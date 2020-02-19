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وفاة أربعة أشخاص إثر تصادم طائرتين في أستراليا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

لقي أربعة أشخاص مصرعهم ، اليوم ، إثر تصادم بين طائرتين صغيرتين في أستراليا .

وأوضحت هيئة الطيران المدني الأسترالي في بيان لها اليوم أن إحدى الطائرتين من طراز بايبر PA44-، وهي طائرة تستخدم في التدريبات، والأخرى طائرة خاصة من طراز بيتش ترافل اير D95A.

وأشارت إلى أن الحادث وقع بالقرب من مطار مدينة مانجالور المحلي جنوب شرق أستراليا ، حيث توجهت قوات الإنقاذ باتجاه مكاني سقوط الطائرتين.

وبدأت السلطات المعنية بالتحقيق في الحادث.

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