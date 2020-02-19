حصيلة وفيات كورونا في الصين تقترب من الـ 2000

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى ما يقارب الـ 2000 شخص، حسبما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين ل إلى 1921 حتى نهاية يوم الثلاثاء.