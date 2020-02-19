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حصيلة وفيات كورونا في الصين تقترب من الـ 2000

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى ما يقارب الـ 2000 شخص، حسبما أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي بالصين ل إلى 1921 حتى نهاية يوم الثلاثاء.

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