دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة وطائرات الدرون باشعة الليزر

أصدرت شركة تكنولوجيا الدفاع Rafael Advanced Defense Systems Ltd التابعة لدولة الاحتلال مؤخرًا عرضًا تجريبيًا لنظام الدفاع المضاد لـ الطائرات المسيرة بدون طيار وطائرات الدرون المستخدمة في التصوير الجوي، نظام Drone Dome المثبت على مركبة متحركة يعتبر حل مقاوم للطائرات بدون طيار وذلك لقدرته على اسقاط الطائرات عن بعد عدة اميال باستخدام اشعة الليزر عالية الطاقة. © القيادي نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة وطائرات الدرون باشعة الليزر * شاهد نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة ثم تابع القراءة…

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

العرض التوضيحي أعلاه الذي تم نشره قبل بضعة أيام فقط يوضح كيفية عمل النظام،

يقوم الرادار باكتشاف ما يسمى بـ الطائرات المسيرة بدون طيار “العدائية” وتعقبها

واستهدافها بالليزر حتى يسقطها ويعطبها تماما.

© alqiyady نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة وطائرات الدرون باشعة الليزر

في العديد من الحالات، يمكنك رؤية الشرار وهو يتطاير من طائرات DJI Phantom

المستخدمة في هذا الاستعراض قبل وصولها إلى الأرض، بعضها مشتعل وذائب جزئياً

وهو ما تشير إليه شركة ” رافائيل ” التابعة لدولة الاحتلال بمصطلح ” hard-kill “. شاهد ايضاً | شاهد لحظة تصادم طائرة الدرون بطائرة مسافرين

يقوم نظام Drone Dome بإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار بسرعة كبيرة،

Advertisements

ولكن عند تعقبه لمجموعة من الطائرات المسيرة فيحتاج الى بعض الوقت

لكن الأمر لا يستغرق وقتًا طويلاً حتى يقوم الليزر بإسقاط تلك الطائرات.

© alqiyady نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة وطائرات الدرون باشعة الليزر

وفقًا لموقع Popular Mechanics فإن نظام Drone Dome يمكنه اكتشاف

اجسام صغيرة بحجم 0.002 متر مربع على بعد 3.5 كيلومتر (2.1 ميل)،

هذا النظام ليس النظام الوحيد المخصص لإسقاط الطائرات او اكثرها شهرة.

نظام اسقاط الطائرات المسيرة الأكثر اثارة هو الذي ابتكرته الشرطة في هولندا،

حيث قامت بتدريب النسور على اسقاط الطائرات بدون طيار في عام 2016. شاهد | فيديو مثير لـ نسر مدرب يقوم بإسقاط طائرات مسيرة بدون طيار

من ناحية أخرى، اختارت حكومة الولايات المتحدة شراء نظام ‘Drone Hunter’

الذي يطارد الطائرات بدون طيار ويصطادها باستخدام شبكة كبيرة.

ما رأيك بهذا النظام الجديد لإسقاط طائرات الدرون؟ هل ترى ان هناك ضرورة لتطويره؟

شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال، ولا تنسى تقييم الموضوع في الاسفل وذلك

لمساعدتنا على تقديم محتوى افضل.

The post نظام Drone Dome لإسقاط الطائرات المسيرة وطائرات الدرون باشعة الليزر appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي