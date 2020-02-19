TCL تعمل على هاتف بشاشة منزلقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعمل شركة شركة TCL الصينية في الوقت الراهن على تصنيع هاتف ذكي قالت إنه سينافس هواتف سامسونج وموتورلا القابلة للطي.



وذكر موقع engadget.com المتخصص، بحسب معلومات مسربة، أن الهاتف يختلف عن هاتفي سامسونج جالكسي زد فليب Samsung galaxy z flip أو موتورولا رازر motorola razr القابلين للطي بشاشة منبثقة ستنزلق إلى الخارج بحيث يتمكن مستخدم الجهاز من سحبها من الهاتف الذي سيتحول بدوره من هاتف ذكي إلى ما يشبه الكمبيوتر اللوحي.

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ومع التكتم الشديد لشركة تي سي إل TCL المتخصصة في صناعة الإلكترونيات عن مواصفات هاتفها المستقبلي أشار موقع "CNET" إلى أن تصميم الهاتف كان المفترض أن يظهر بشكل رسمي لأول مرة خلال فعاليات نسخة 2019 من معرض الهواتف الذكية الدولي Mobile World Congress ولكن إلغاء إقامة فعاليات المعرض بسبب انتشار فيروس كورونا حال دون عرض الهاتف لزوار المعرض وعدسات المصورين.

وفيما يخص الصور المسربة لهاتف شركة تي سي إل TCL يمكن تحديد بعض السمات الظاهرية العامة مثل تمتع الجهاز بجوانب منحنية انسيابية وانزلاق الشاشة المزود بالكاميرا الخلفية عند فتح الشاشة المنزلقة.

وحتى الآن لم تعلن شركة تي سي إل TCL أي تفاصيل تخص الإعلان الرسمي عن هاتفها المُنتظر .