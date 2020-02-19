شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علاج إسهال الأطفال بالأعشاب.. وأسبابه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

يصاب الأطفال في مراحل العمر المختلفة بالإسهال للأسباب المختلفة، وقد يكون إسهال الأطفال مصحوباً بالحمى، أو فقدان الطفل للشهية، وفي حالة استمرار الأعراض لأكثر من يوم يجب زيارة الطبيب على الفور، أما في حالة الأطفال الرضع يكون من الطبيعي أن يكون براز الطفل رخوا وبكميات كبيرة، خاصة خلال الشهرين الأولين من عمر الرضيع، وإن صاحبه بكاء يكون هناك مشكلة لدى الطفل يجب اللجوء إلى الطبيب لعلاجها، ويمكن أيضا استشارة الطبيب في علاج إسهال الأطفال بالأعشاب.



أسباب إصابة الأطفال بالإسهالأسباب إسهال الأطفال الرضع

دخول الجراثيم إلى جهاز الطفل الهضمي عن طريق زجاجات الرضاعة غير المعقمة، أو الأطعمة الملوثة مثل الخضراوات غير المغسولة، أو عن طريق أيدي الطفل الملوثة ووضعها في الفم، أو عن طريق عدم نظافة مكان الرضاعة.

الإصابة بالتهاب اللوزتين، والالتهاب في البلعوم أو التهاب الأذن.

الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية.

التغيرات في الطقس وتعرض الطفل للإصابة بالبرد.

تناول الحليب الملوث.

ظهور الأسنان وبروزها لدى الأطفال.

تناول الطفل للحليب الصناعي.

الحساسية من بعض الأطعمة.

طرق لعلاج إسهال الأطفال بالأعشاب

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1 - شاي الشمر علاج إسهال الأطفال بالأعشاب.. وأسبابه

يتم الخلط بين ملعقة صغيرة من الشمر المطحون مع الماء الساخن، ويترك منقوعا فيه لمدة 10 دقائق.

يقدم المشروب دافئاً للطفل الرضيع لتناوله قبل ساعة من الرضاعة الطبيعية.

أما بالنسبة للأطفال الذين يرضعون باستخدام الزجاجة "الببرونة" يتم إضافة 3 ملاعق كاملة من شاي الشمر لتحضير الزجاجة العادية.

2 - شاي الأعشاب

يمكن المزج ما بين 4 ملاعق صغيرة من البابونج، و3 ملاعق صغيرة من النعناع، و4 ملاعق صغيرة من الكراوية، مع 8 ملاعق صغيرة من الشمر، وملعقة صغيرة من قشر البرتقال المر.

يسحق الخليط جيداً، ويؤخذ منه 2 ملعقة صغيرة تضاف إلى الماء الساخن، ويترك لمدة 10 دقائق.

يرج المزج جيداً، ويقدم للطفل الرضيع قبل الرضاعة الطبيعية بحوالي ساعة.

وفي حالة الرضاعة بالزجاجة تضاف 3 ملاعق كاملة إلى الزجاجة العادية.

3 - التدليك بزيت الكراوية

يساعد زيت الكراوية على توفير الراحة والاسترخاء للطفل، حيث يمكن تدليك بطن الطفل بزيت الكراوية حتى يساعده على التخلص من الانتفاخ والتخلص من الإسهال.

فقط كل ما عليك هو إضافة قطرتين من زيت الكراوية إلى كوب من الماء الدافئ، واستخدام الأصابع في تدليك بطن الطفل ببطء وفي اتجاه عقارب الساعة، ثم تغطية الطفل جيداً وتدفئته.