أدوية التخسيس لها آثار جانبية خطيرة جدًا على الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

حذر الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، من بعض الأخطاء خلال أنظمة خسارة الوزن (الرجيم) التي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن، ما يشعر المريض بالإحباط لفشل الريجيم.



ووفقا للعين أشار جمال إلى أبرز 3 أخطاء تفسد الدايت وتسبب زيادة الوزن وهي:

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- اللجوء لأدوية التخسيس التي تروج لها إعلانات السوشيال ميديا والتلفاز، وهي أدوية غير مصرح بها من وزارة الصحة، وتحتوي على مواد خطيرة وممنوعة وبتركيزات عالية جدًا، لذا لا تحقق الغرض منها وبمجرد التوقف عنها يتم اكتساب وزن زائد.

ويقول "جمال": "هذه الأدوية تجعلنا نشعر بالشبع وتقلل الشهية تمامًا، لكن لها آثار جانبية خطيرة جدًا على الصحة، لذا الأفضل الابتعاد عن أي طرق غير طبيعية لتنظيم الشهية.

- الإكثار من المشروبات العشبية مثل القرفة والزنجبيل التي تسبب التهابا في جدار المعدة، أو تناول السلاطة بكثرة، وهو ما يضر بالقولون ويسبب إمساكا نتيجة وجود الألياف بكثرة.

- الصمود طوال اليوم حتى لحظات الضعف ليلا، وعدم الالتزام بالدايت، وتناول أطعمة تزيد الوزن في الوقت الذي يقل فيه الحرق.