الشاي الأبيض يعد كنزا من المعادن والفيتامينات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

وصفت مجلة "بريجيت" الألمانية الشاي الأبيض بأنه يعد كنزا من المعادن والفيتامينات ويساعد على التمتع بالرشاقة.



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وأوضحت المجلة أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، ويعتبر من أندر أنواع الشاي، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب "كاتيشين"، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

وتابعت أنه يمتاز بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

وفقا للمجلة الألمانية يشتمل الشاي الأبيض أيضا على مركبات "البوليفينولات"، التي تساعد على إنقاص الوزن، حيث إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل أقل.