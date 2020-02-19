اخبار الخليج

قشور حبوب القهوة تمنع السكري من النوع الثاني

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قشور حبوب القهوة تمنع السكري من النوع الثاني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

قشور حبوب القهوة تمنع السكري من النوع الثاني

متابعات_الخليج 365

كشف باحثون في علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة "إلينوي" الأمريكية عن إمكانيات علاجية تحملها المركبات الموجودة في قشرة حبوب القهوة.

 

وأظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة "السموم الكيميائية والغذائية" أنه عندما عولجت الخلايا الدهنية من الفئران بمستخلصات مائية من قشرة حبوب القهوة، ساعد مركبان من الفينولات موجودان بها، وهما "حمض البروتوكويك" و"حمض الغاليك" في علاج الالتهاب الناجم عن الدهون بالخلايا وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.

Advertisements

 

ويشير ذلك إلى أن استهلاك هذه المركبات كجزء من النظام الغذائي، يمكن أن يكون استراتيجية لمنع الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وقال إلفيرا غونزاليس دي ميجيا، أستاذ علوم الأغذية في كلية العلوم الزراعية والاستهلاكية والبيئية بجامعة "ألينوي" في تقرير نشره الجمعة، موقع الجامعة: "ندرس في المختبر الخاص بي المركبات النشطة بيولوجياً من الأطعمة المختلفة، ودورها في الوقاية من الأمراض المزمنة، وهذه المادة من حبوب القهوة كانت مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها".

 

وأضاف: "لقد ثبت أنها غير سامة، وأعطت الفينولات الموجودة بها قدرة عالية جدًا على مقاومة الأكسدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قشور حبوب القهوة تمنع السكري من النوع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا