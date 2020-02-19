أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع تعويض أبل لبعض خسائرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم اليابانية الأربعاء مع تحسن المعنويات قليلاً بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت عند مستويات متدنية، وقلصت أبل خسائرها الناجمة عن تحذير بشأن المبيعات على الرغم من أن الأزمة الصحية في الصين تظل حاضرة.

وينتاب الحذر المستثمرين في الوقت الذي قد يدفع فيه وباء فيروس كورونا الاقتصاد الياباني، المتضرر جراء زيادة في ضريبة المبيعات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى الركود.

وأغلق المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأربعاء مرتفعاً 0.89 في المئة إلى 23400.70 نقطة بينما تعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً من أدنى مستوى إغلاق في أربعة أشهر والذي بلغه الثلاثاء ليغلق مرتفعاً 0.37 في المئة إلى 1671.86 نقطة.

وعوضت أسهم أشباه الموصلات وشركات صناعة المكونات الإلكترونية، والتي قادت الهبوط الثلاثاء بعد تحذير من أبل، بعض خسائرها.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع الموردة لأبل 2.8 في المئة ليتصدر قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر توبكس 30 الأساسي، بينما ربح سهم شين-إيتسو كيميكال 1.4 في المئة.

وزاد سهم سومكو، التي أعلنت عن إعادة شراء أسهم 4.1 في المئة بينما تقدم سهم أدفانتست 4.1 في المئة أيضاً.

وتراجع سهم نيبون ستيل 3.6 في المئة إلى أدنى مستوى في 16 عاماً ونصف العام.