كوريا الجنوبية تؤكد 15 حالة إصابة جديدة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت كوريا الجنوبية 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالمرض في البلاد إلى 46 شخصاً.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن 13 من الحالات الجديدة توجد في مدينة دايجو وإقليم نورث جيونجسانج المحيط بها.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى اتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬صارمة لمكافحة العدوى وكل تحرك محتمل لتعزيز الاقتصاد الذي قال إنه في حالة طوارئ نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وقتل الفيروس أكثر من 2000 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي ووصل إلى أكثر من 12 دولة مما تسبب في مشكلات اقتصادية واضطرابات تتعلق بالسفر على نطاق واسع.