لاريجاني يختتم زيارة لبنان بلقاء نصرالله

دبي - بواسطة محمد فارس © إرنا لاريجاني يلتقي نصراللهلاريجاني يختتم زيارة لبنان بلقاء نصرالله

استعرض رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، آخر المستجدات في المنطقة، وسبل مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ويأتي لقاء لاريجاني ونصرالله ليل الاثنين، في ختام زيارة رسمية قام بها المسؤول الإيراني إلى لبنان، التقى خلالها عددا من المسؤولين، من بينهم الرئيس ميشال عون الذي نقل إليه رسالة من نظيره حسن روحاني ودعوة لزيارة طهران.

وأكد لاريجاني على صعيد آخر، استعداد بلاده لتقديم المساعدة للبنان من أجل تحسين أوضاعه الاقتصادية.

المصدر: المنار+ إرنا