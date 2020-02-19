دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول صور إعلامية رسمية لهاتف Oppo المرتقب Reno3 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Oppo للإعلان عن إصدار جديد من هاتف Reno3 Pro في 3 من مارس في السوق الهندي، ولقد كشفت Oppo عن مجموعة من الصور من حملتها الترويجية للهاتف.

ينطلق هاتف Reno3 Pro قريباً بكاميرة سيلفي مزدوجة في ثقب الشاشة، وهو التغيير الرئيسي في تصميم هاتف Reno3 Pro الذي ينطلق في السوق الهندي عن الإصدار الأول الذي انطلق في السوق الصيني خلال الفترة الماضية.

وتقدم شركة Oppo هاتف Reno3 Pro بمستشعر رئيسي في الكاميرة الأمامية بدقة 44 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير ونمط تصوير portrait.

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من جانب أخر تأتي الكاميرة الرئيسية في هاتف Reno3 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، لدعم تكبير hybrid/digital حتى 20 مرة، كما يدعم الهاتف شاحن بتقنية الشحن السريع وبقدرة 30W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر

هذا الموضوع أول صور إعلامية رسمية لهاتف Oppo المرتقب Reno3 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.