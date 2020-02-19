شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تدعو 8 شركات لتقديم عروض لإسداء المشورة المالية بشأن الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الأربعاء إن لبنان سيدعو ثمانى شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالى فى الوقت الذى يدرس فيه جميع الخيارات بشأن ديونه السيادية. وقال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا "تعنى أن لبنان قرر إعادة هيكلة لكنها تعني أن لبنان يدرس جميع الخيارات والتداعيات اللاحقة". ويتعين على لبنان، الذى يواجه أزمة مالية كبيرة، سداد سندات دولية مستحقة فى 9 مارس.

وذكر المصدر أن الشركات هى موليس آند كومبانى وروتشيلد آند كو وجوجنهايم بارتنرز وسيتى بنك ولازارد وجيه.بي مورجان وبى.جيه.تى بارتنرز وهوليهان لوكى.

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس، إن فريقا من خبراء الصندوق سيزور لبنان فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، للاستماع إلى وجهات نظر السلطات هناك بشأن التحديات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية .

وأضاف أن فريق صندوق النقد الدولي سيستمع إلى السلطات اللبنانية بشأن "الكيفية التي يعتزمون من خلالها مواجهة الصعوبات الاقتصادية للبنان، وتقييم التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة الفنية الموسعة بشأن السياسات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد بوجه عام".

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وقال رايس، إن لبنان لم يطلب أى مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى.

كان وزير الصناعة اللبنانى عماد حب الله، أكد أن الوضع المالى والاقتصادى والنقدى المتدهور، الذى يشهده لبنان، يتطلب اتخاذ كافة السبل نحو رفع مستوى الإنتاجية والصناعة فى البلاد، وقال الوزير حب الله إن الصناعة اللبنانية جاهزة وقادرة على منافسة صناعات ومنتجات غير لبنانية فى الخارج والداخل، داعيا المواطنين اللبنانيين إلى تشجيع الصناعة الوطنية، مضيفا: "الإنتاج اللبنانى يضاهى الإنتاج الأجنبى من حيث الجودة، الأمر الذى يجب أن يعطيه الأفضلية فى خيار المستهلكين".