تجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا فى العراق بتهمة تمويل الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب وفق ما ذكرته فضائية الحدث

مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب pic.twitter.com/TrLcnS0zgO — الحدث (@AlHadath) مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارًا بتجميد أموال 84 شخصًا وكيانًا بتهمة تمويل الإرهاب pic.twitter.com/TrLcnS0zgO Advertisements — الحدث (@AlHadath) February 19, 2020

وفى وقت سابق التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجنرال كينيث ‏ماكنزي قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، وأكد حرصه على إبعاد العراق عن ‏الصراعات والاعتداءات، والتعاون لمكافحة الأرهاب .

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن رئيس مجلس الوزراء العراقي أكد أهمية علاقات الصداقة ‏بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحرص على إبعاد العراق عن أن ‏يكون ساحة للصراع والعدوان على أي طرف كان، مشيرًا إلى قرار مجلس النواب ‏انسحاب القوات الأجنبية بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار وتلبية المتطلبات ‏والاحتياجات المتجددة للعراق وشعبه.

من جهته، أعرب الجنرال مكنزي عن حرص بلاده على استمرار التعاون المشترك ‏ضد الإرهاب ودعم قدرات القوات العراقية وتدريبها وتعزيز أمن العراق واستقراره.