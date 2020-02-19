أعضاء بالشيوخ الأمريكي يطالبون بومبيو بإثارة قضية "فتيحي" بالسعودية

واشنطن/ الخليج 365

بعث أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير خارجية البلاد مايك بومبيو، دعوه فيها إلى طرح وضع المواطن الأمريكي المعتقل في السعودية الدكتور وليد فتيحي، خلال زيارته المنتظرة إلى المملكة، الأسبوع الحالي.



وشارك في الرسالة التي نُشرت الأربعاء في الموقع الإلكتروني للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، كل من أعضاء الحزب الديمقراطي بوب مينينديز، وباتريك ليهي، وكريس ميرفي، وكريس فان هولين، ورون وايدن.

وأشارت الرسالة إلى أن الأمريكي من أصل سعودي وليد فتيحي، معتقل في السعودية منذ نحو عامين بدون ذنب، وأن تحرير مواطني الولايات المتحدة في الخارج أولوية مهمة للإدارات الأمريكية الديمقراطية والجمهورية.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن هناك المئات من المواطنين السعوديين المستهدفين من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، وأن فتيحي اعتُقل في هذا الإطار وتعرض للعنف، مطالبين بومبيو بإيجاد حل لهذا المسألة.

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وفتيحي سبق احتجازه ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في المملكة.

وتنفي المملكة العربية السعودية عادة سوء معاملة المحتجزين، وتؤكد التزامها بالقانون.

وفي مارس/ آذار 2019، زار وفد من الخارجية الأمريكية، فتيحي، في وقت أثارت فيه واشنطن قضيته مع الحكومة السعودية، وفق تقارير إعلامية.



وحصل فتيحي على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته وممارسته الطب في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى السعودية، وهو معروف بأنه داعم للحقوق المدنية في المجتمع السعودي.



وعرف من خلال تقديمه للبرنامج التلفزيوني الاجتماعي "ومحياي" على قناة "إم بي سي".

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