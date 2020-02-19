أحد وكلاء «الهيل» يكشف السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعره بالأسواق

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشف أحد وكلاء الهيل في المملكة عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعره في السوق، رافضاً اتهام التجار بأنهم وراء ارتفاع الأسعار لقيامهم بتخزينه بكميات كبيرة.
وقال الوكيل سالم بن محفوظ في مداخلة لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن الهيل متوفر بكميات كبيرة جداً في الأسواق، والتجار لا يخزنونه، مشيراً إلى أنه لا يبقى في المستودعات أكثر من 3 إلى 5 أيام.
وبيّن أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع السعر هو زيادة الاستهلاك ونقص المحصول، ففي السابق كان مصدر الهيل دولتي الهند وجواتيمالا، والآن أصبح هناك مصدر واحد فقط وهي دولة جواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى.
وأشار إلى أن الهيل الهندي مُنع من قبل هيئة الغذاء والدواء؛ بسبب احتوائه على نسبة عالية من المبيد، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند 160 إلى 165 للكيلو الواحد بسعر الجملة.
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