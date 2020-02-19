وظائف شاغرة بشركة مصفاة أرامكو

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل «ساسرف» عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الجبيل. وتأتي الوظائف بمسميات: «مُهندس تخطيط المعالجة، ومُحلل التعويضات والاستحقاقات»، على أن يتم التقديم من يوم أمس الثلاثاء بتاريخ 2020/02/18م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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