شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة فتاة إثر تعرضها لأزمة قلبية أثناء تقدمها لاختبار رخصة القيادة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

توفيت فتاة، أمس الثلاثاء، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء تقديمها للامتحان من أجل الحصول على رخصة قيادة السيارة في مدرسة تعليم القيادة بمدينة الدمام.

وذكرت مصادر وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن الفتاة – رحمها الله- تخرجت من كلية لنكولن في القطيف، وقد أصيبت بالأزمة القلبية خلال تقديمها لامتحان قيادة السيارة ولم تفلح محاولات إنقاذها.

وأضافت المصادر أن الفقيدة كانت تعاني من مشاكل في القلب منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنها كانت تتردد على مستشفى البابطين بالدمام لتلقي العلاج.