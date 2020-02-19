دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي وصلتهم على متن كبسولة فضائية: قائمة الطعام التي طلبها رواد محطة الفضاء

كشفت شركة الفضاء Northrop Grumman عن قيامها بإطلاق كبسولة فضائية من شاطئ فيرجينيا، موجهة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تحمل الكبسولة على متنها شحنة ضحمة تزيد على 3600 كجم، من بينها أكثر من 3400 كجم من المعدات.

ووفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية، فإن الكبسولة حملت أيضاً كميات كبيرة من الأطعمة لرواد الفضاء على متن المحطة، وتشمل: فواكه وخضروات طازجة، شوكولاتة، حلوى الجيلي، جبن شيدر، مانشيغو.

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وقالت التقارير أن هذه الكبسولة كان من المفترض أن يتم إطلاقها خلال الأسبوع الماضي، إلا أن الأمر تأجل 3 مرات، حتى تم بنجاح هذه المرة.

وصرح جويل مونتالبانو، نائب مدير برنامج المحطة الفضائية في ناسا، أن عملية الإطلاق كانت رائعة، مشيراً إلى أن هذه هي العملية رثم 13 لشركة Northrop Grumman لتوصيل شحنة من ناسا إلى محطة الفضاء.

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جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية يتواجد بها حالياً 3 رواد فضاء: أندرو مورجان وجيسيكا ماير من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوليج سكريبوشكا من روسيا، حيث من المقرر أن يمكثوا على متنها حتى شهر أبريل القادم، بحسب ما جاء في التقارير.المزيد:

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