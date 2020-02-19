شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية وغائم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الطقس المتقلب حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في السعودية، بينما في دولة الإمارات، تأتى التوقعات، بأن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائـم جزئيـاً، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام

السعودية:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق( تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية ،المدينة المنورة). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات( عسير ،الباحة ، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائـم جزئيـاً، والرياح خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة بوجـه عام و حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 16 إلى 26 كم/س تصل إلى 36 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:17 والمد الثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:09 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 20:33 و المد الثاني عند 07:12 والجزر الاول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 02:18.

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فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 31 16 75 25 دبي 30 18 65 25 الشارقة 30 13 60 20 عجمان 31 16 70 25 أم القيوين 29 12 75 25 رأس الخيمة 30 11 70 20 الفجيرة 29 16 70 20 العين 31 17 70 20 ليوا 32 15 70 20 الرويس 30 14 85 25 السلع 30 15 80 20 دلما 25 18 85 45 طنب الكبرى 25 17 80 40 طنب الصغرى 25 17 80 40 أبو موسى 25 17 80 40 .

البحرين:

فادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون دافئا مع كميات متفاوتة من السحب ويتحول إلى غائم هذه الليلة.

الرياح: جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 30%.