شكرا لقرائتكم خبر عن خدعت ضحاياها باستثمارات وأرباح ثابتة.. حكم بسجن مواطنة جمعت 25 مليون ريال واختفت بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

قالت مصادر إن محكمة جدة أصدرت 300 أمر تنفيذي بحق مواطنة، وذلك بعد أن جمعت 25 مليون ريال من 400 شخص بحجة استثمارها، واختفت بعد ذلك.

وأضافت المصادر أن المرأة مطالبة بسداد مساهمات مالية واستثمارية بملايين الريالات، وقضى الأمر التنفيذي بحبس سيدة الأعمال، التي مارست نشاطها من خلال مؤسسة معتمدة باسمها، وأخرى باسم ابنتها، وثالثة مسجلة باسم أحد أبنائها، إلا أنه تعذر التنفيذ، حسب “عكاظ”.

وكانت المرأة قد أوهمت ضحاياها باستثمارات عقارية ومالية، ووعدتهم بأرباح وهمية أسبوعية وشهرية، والحصول على دخل ثابت، إلا أنها أغلقت جميع هواتفها النقالة (23 هاتفاً) واختفت.