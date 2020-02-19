شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. زوج «خاطفة الدمام» يكشف أسراراً جديدة عن زوجته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الدمام:

قال خالد مهنا، زوج المرأة المتهمة باختطاف طفلي الدمام، إن زوجته أحضرت طفلاً وأقنعته بأن يسجله باسمه، كاشفا بأنها أخذت الطفل؛ كي تعطيه جرعة التطعيم إلا إنها اختفت لمدة 15 عاماً.

وأضاف مهنا خلال لقاء أجري معه في قناة “الإخبارية”، أن “نايف” الذي استخرج له شهادة ميلاد وبطاقة أحوال ليس ابنه، وذلك بعد أن أجرى تحليل الـDNA، مشيرا إلى أن زوجته طالبته قبل فترة طويلة بتسجيل موسى الخنيزي ومحمد العماري باسمه في الأحوال، فرفض طلبها فحاولت إقناعه بأنهما لقيطان.

وأوضح أنه أخبر زوجته بأن الأطفال ليسوا أطفاله من لحمه ودمه، مؤكدا أنه هجرها بعد ذلك ولا يريد العيش معها.