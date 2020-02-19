دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي "سيشهد تغييرًا في التصميم".. تسريبات تكشف مواصفات هاتف آيفون 12

أفادت تقارير صحفية عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أن هاتف آيفون 12 المنتظر من شركة آبل الأمريكية سيشهد تغييرًا لافتًا في تصميمه؛ حيث سيدعم خدمات شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

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التقارير ذاتها أوضحت أن هاتف آيفون 12 لن يتواجد به الهوائي "antenna" المسؤول عن شبكة الجيل الخامس الذي قدمته شركة كوالكوم بسبب حجمه الضخم الذي لا يناسب التصميم الجديد.

وفي الوقت ذاته أشارت التقارير إلى أن هاتف آيفون 12 سيكون حجمه 6.1 بوصات، بكاميرات ToF المتطورة، لكن الأمر لن يشمل كافة الموديلات؛ حيث تتيح كاميرا TOF للهواتف الذكية أن ترصد الكائنات أو المجسمات عبر إطلاق نبضات ضوئية وتقدير الوقت الذي تستغرقه للعودة.

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هذه الكاميرات تُساعد أيضًا في عملية تمييز الوجوه بصورة أفضل بالإضافة إلى إمكانية تجميل الصور وإحداث صور مجسمة أكثر قربا من الواقع.المزيد:

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