قطر تعلن إصابة مواطن بفيروس "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أعلنت قطر الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا" لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. اقرأ أيضاً : لقاح كورونا.. ما الدول التي تسابق الزمن من أجله؟ وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. #قنا وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2020 اقرأ أيضاً : نحو 1900 وفاة بكورونا المستجد ومنظمة الصحة العالمية تعارض أي إجراء غير متناسب وخلف الفيروس، الذي ظهر في كانون الأول الماضي ولا يوجد له علاج حتى الآن، مقتل نحو 1800 شخص، وإصابة72436 آخرين. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإنمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية أعلنت قطر الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "فيروس كورونا" لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية إنه تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. اقرأ أيضاً : لقاح كورونا.. ما الدول التي تسابق الزمن من أجله؟ وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لمواطن يبلغ من العمر 65 عاما ويعاني من عدة أمراض مزمنة، لافتة إلى أن المريض أدخل المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة حسب البروتوكول الوطني للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبهة بالمرض. #قنا وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 18, 2020 اقرأ أيضاً : نحو 1900 وفاة بكورونا المستجد ومنظمة الصحة العالمية تعارض أي إجراء غير متناسب وخلف الفيروس، الذي ظهر في كانون الأول الماضي ولا يوجد له علاج حتى الآن، مقتل نحو 1800 شخص، وإصابة72436 آخرين. ووفق منظمة الصحة العالمية، فإنمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا، اكتُشف لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012. وتمثل فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في أمراض للبشر، يمتد طيفها من نزلة البرد الشائعة إلى المتلازمة التنفسية الحادة "سارس". اقرأ أيضاً : فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى في ووهان الصينية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.