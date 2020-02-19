عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بتصميم أنيق.. ساعة ذكية جديدة تقيس نبضات القلب

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

طرحت شركة توري بورش ساعة ذكية جديدة تجمع ما بين التصميم الأنيق والكثير من الوظائف المتطورة.



وتعتمد الساعة الذكية ToryTrack Tory الجديدة على نظام التشغيل جوجل Wear OS.

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وأوضحت شركة توري بورش أن الساعة الذكية الجديدة تأتي في 3 موديلات مختلفة؛ حيث يتوافر موديل بسوار أزرق مع ساعة زرقاء وموديل يجمع ما بين ساعة باللون الذهبي الوردي مع سوار فاتح اللون وموديل يضم ساعة باللون الذهبي مع سوار باللون الأسود.

وتأتي جميع الموديلات بمقاس 40 ملم ومزودة بشاشة AMOLED مستديرة قياس 1.9 بوصة تعمل بدقة وضوح 390 x 390 بيكسل، بالإضافة إلى وجود زرين على الجانبين، وتتحمل الساعة الذكية الجديدة ملامسة الماء دون حدوث أي أضرار.

وأوضحت شركة توري بورش أن الساعة تشمل مستشعرا لقياس معدل نبضات القلب.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 24 ساعة، كما يمكن إعادة شحن الساعة عبر موصل مغناطيسي في غضون ساعة واحدة، وأعلنت شركة توري بورش أن تكلفة الساعة الذكية الجديدة تبلغ 295 دولارا أمريكيا.