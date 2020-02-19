شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة البحرين تخطط لطرح المزيد من الخدمات الإلكترونية للطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور رياض يوسف حمزة رئيس جامعة البحرين، أن الجامعة تتطلع لتطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية للطلبة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي لهذه المشروعات في تعزيز التحول الرقمي في الجامعة.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قال رئيس الجامعة: "إن أرقام هيئة الحكومة الإلكترونية تفيد بأن نسبة استخدام خدمة شراء الكتب الدراسية لطلبة جامعة البحرين عبر البوابة الوطنية بلغت في الفصل الماضي نسبة 100%، ووصل عدد الزيارات في البوابة حتى نهاية سنة 2019م إلى أكثر من 34 ألف زيارة مع إنجاز 5594 معاملة مالية، وهذه الأرقام تعكس نجاح الخدمة وتفاعل الطلبة الإيجابي معها".

ولفت إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير جميع خدماتها إلكترونيًا ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي للارتقاء بالبرامج والخدمات الإلكترونية التي تطرحها الجامعة لمنتسبيها، وتخفض المعاملات الإلكترونية التكاليف والجهد وتختصر الوقت أيضًا.

وتتيح البوابة الوطنية bahrain.bh عدة خدمات لطلبة الجامعة، من بينها: القبول الإلكتروني، ودفع الرسوم، وتحديث البيانات، وأضافت البوابة مؤخرا خدمة شراء الكتب الدراسية.