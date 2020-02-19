- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مذيعة "العربية" تدخل في ضحك هيستيري خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مذيعة العربية تدخل في ضحك هيستيري خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو
الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365
انفجرت الإعلامية منتهى الرمحى فى الضحك على الهواء خلال تقديمها النشرة الإخبارية على قناة العربية، حيث انتابها حالة من الضحك الهيسترى عندما عجزت عن قراءة عناوين الأخبار، وغيرت الكلمات المكتوبة أمامها على الشاشة، لتفشل بعد ذلك فى قراءة أى من العناوين التالية، وفقدت مذيعة العربية أعصابها وبدأت تضحك بشكل هيستيرى لحين انتهاء عرض العناوين للفقرة الإخبارية بالنشرة.
واكتفت المذيعة منتهى الرمحى، بالصمت خلال عرض قناة العربية لعنوانين النشرة الإخبارية فى محاولة لاحتواء الخطأ المهنى الذى وقعت فيه، وحينما عادت الكاميرا إليها من جديد وجهت التحية بشكل سريع للمشاهدين قائلا : "تحية لكم وإلى اللقاء" بدون الاعتذار عما بدر منها من عدم المهنية خلال قراءة نشرة الأخبار.
الإعلامية منتهى الرمحى هى مذيعة أردنية من أصل فلسطينى تبلغ من العمر 52 عامًا، وبدأت بعملها الإعلامى بالتليفزيون الأردنى، وانتقلت إلى قناة "العربية" عام 2003 وظلت بها منذ تأسيسها وحتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة "العربية" تدخل في ضحك هيستيري خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.