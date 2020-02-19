عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مذيعة العربية تدخل في ضحك هيستيري خلال قراءة نشرة الأخبار.. فيديو

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

انفجرت الإعلامية منتهى الرمحى فى الضحك على الهواء خلال تقديمها النشرة الإخبارية على قناة العربية، حيث انتابها حالة من الضحك الهيسترى عندما عجزت عن قراءة عناوين الأخبار، وغيرت الكلمات المكتوبة أمامها على الشاشة، لتفشل بعد ذلك فى قراءة أى من العناوين التالية، وفقدت مذيعة العربية أعصابها وبدأت تضحك بشكل هيستيرى لحين انتهاء عرض العناوين للفقرة الإخبارية بالنشرة.



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واكتفت المذيعة منتهى الرمحى، بالصمت خلال عرض قناة العربية لعنوانين النشرة الإخبارية فى محاولة لاحتواء الخطأ المهنى الذى وقعت فيه، وحينما عادت الكاميرا إليها من جديد وجهت التحية بشكل سريع للمشاهدين قائلا : "تحية لكم وإلى اللقاء" بدون الاعتذار عما بدر منها من عدم المهنية خلال قراءة نشرة الأخبار.

الإعلامية منتهى الرمحى هى مذيعة أردنية من أصل فلسطينى تبلغ من العمر 52 عامًا، وبدأت بعملها الإعلامى بالتليفزيون الأردنى، وانتقلت إلى قناة "العربية" عام 2003 وظلت بها منذ تأسيسها وحتى الآن.