عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحب في زمن الحرب.. جندي يتقدم لخطبة صديقته في الميدان

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

على طريقته العسكرية الخاصة، ترقب الملازم الروسي "دنيس يكازينتسيف" عيد الحب "الفالنتاين" ليتقدم لخطبة صديقته "ألكسندرا كوبتيوفا" بأسلوب غير تقليدية.



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مراسم تقدم الملازم بالجيش الروسي والتابع لدائرة موسكو العسكرية، لطلب يد حبيبه للزواج بمساعدة مجموعة من زملائه من عناصر الجيش، وباستخدام 16 دبابة.

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وكشفت اللقطات عن قيام الدبابات التي كانت من طراز T-72B2 برسم محيط على شكل "قلب"، لتهيئة الأجواء الرومانسية، حتى قام "دنيس"، بتقديم خاتم الخطبة لحبيبته وسط الدبابات المحتشدة، وتصفيق حار من جانب زملائه داخل هذه الدبابات.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذا الحشد من الدبابات الروسية، والفصيلة التي ساعدت "دنيس" في إقامة هذه المراسم الرومانسية، كانت ضمن الفصائل المشاركة في مناورات تدريبية بالقرب من موسكو تحت مسمى مناورات Alybino.

واستخدم الملازم الروسي، مجموعة من الطائرات المسيرة، الدرونز"، لالتقاط صورا من الأعلى لإبراز الحدث الرومانسي المميز له وصديقته في أبهى صورة.