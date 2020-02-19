عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بسعر اقتصادي.. هواوي تعلن عن هاتفها الجديد Huawei Y7p

الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365

بعد ساعات من إعلان "هواوي" عملاق التكنولوجيا الصيني، عن تفاصيل هاتفها الاقتصادي الجديد Huawei Y7p، تصدر الهاتف الذكي تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأعلنت شركة هواوي عن هاتف ذكي جديد من سلسلة Y، وهو Huawei Y7p، وأطلقت حملة الحجز المسبق على هاتفها الجديد، ابتداء من يوم 17 حتى 26 فبراير/شباط الجاري.

وأكدت الشركة أنها تقوم على تلقيها الحجوزات عبر جميع فروعها المنتشرة في مصر، وذلك مع تقديم عروض وهدايا للمستهلكين، التي تشمل كالنحو التالي: "HUAWEI Band 4e، وبطاقة تخزين خارجية 64 جيجا بايت، و18 شهراً ضماناً، و50 جيجا بايت مساحة تخزين مجانية لمدة 6 شهور من خدمات Huawei Cloud”.

يعد جهاز HUAWEI Y7P الجديد أول هاتف تقدمه هواوي للسوق المصرية يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات "Huawei Mobile Services "HMS بشكل كامل، التي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي، لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين.

يأتي هاتف هواوي الجديد بسماكة 8.1 ميليمترات ويزن 176 جراماً وشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.39 بوصة وبدقة 1560×720 بيكسل مع نسبة أبعاد 19.5:9.

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كما يقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع (كيرين 710) Kirin 710 الذي يعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز. ويحتوي أيضاً على بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة، وحساس بصمة على ظهره.

ويمتلك هاتف هواوي الجديد 3 كاميرات؛ خلفية بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانية، وبدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثالثة.

أما الكاميرا الأمامية التي تأتي ضمن الشاشة فهي بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/8.0.

ومن جهته، قال بيك ين نائب رئيس شركة هواوي مصر، إن الشركة تركز على تقديم كل ما هو جديد خاصة للفئة الشبابية، علاوة على ذلك تحديث وتجديد جميع الهواتف التي نقدمها في سلسلة هواتفها الشبابية Y، فإن تلك الفئة لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المحلية، نظراً لإمكانياتها المتطورة وأسعارها التنافسية التي تتماشى مع فئة كبيرة من المستخدمين.

جدير بالذكر أن هاتف HUAWEI Y7P الجديد متوافر حالياً للحجز المُسبق بداية من يوم 17 إلى 26 فبراير بسعر 2828 جنيهاً "180 دولاراً".