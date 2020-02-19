دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تداول فيديو يكشف عن عيب قاتل في هاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Flip

وقعت شركة سامسونج في موقف محرج بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشف عن عيب قاتل في شاشة هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip.

فقبل بضعة أيام، أعلنت سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي جالاكسي زد فليب، والذي يُستخدم نوعاً خارقاً من الزجاج أطلقت عليه الشركة الكورية الجنوبية اسم Ultra Thin Glass.

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وبينما أشادت سامسونج بقدرات هاتفها الجديد، الذي وصفته بأنه طفرة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، خاصة أنه يضم شاشة زجاجية قابلة للطي، إلا أن هذه الدعاية ضربها في مقتل مقطع فيديو نشره مدون شهير على اليوتيوب اسمه زاك نيلسون، والذي أظهر من خلاله مدى سهولة خدش شاشة الهاتف.

ولاقي الفيديو تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا، حيث تم مشاهدته أكثر من 5 مليون مرة خلال يومين فقط من نشره، حيث عرض نيلسون من خلاله بعض اختباراته الأولية لكشف حقيقة ما تقوله سامسونج فيما يتعلق بقدرات شاشة الجهاز.

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وقال اليوتيوبر الشهير أنه يتوقع أن الشركة الكورية الجنوبية قد استخدمت مادة هجينة من البلاستيك المحمل بقطع من الزجاج لتعزيز متانة شاشة الهاتف، إلا أن اختباراته العديدة أدت إلى تضررها بشكل كبير، مما يعني أن هذه المادة ليست بالقوة التي وصفتها سامسونج في الترويج لهاتفها الجديد القابل للطي.

وكانت سامسونج قد كشفت عن هاتف Galaxy Z Flip في مؤتمرها الذي أقيم في سان فرانسيسكو في 11 فبراير الماضي، حيث يصل سعره إلى 1280 دولاراً.المزيد:

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