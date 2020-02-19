شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السنغالى يشيد بجهود موريتانيا فى محاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس السنغالي ماكى صال بجهود موريتانيا في مواجهة الإرهاب، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السنغالى ونظيره الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، في مطار نواكشوط الدولى، قبيل مغادرة الرئيس السنغالى عائدا إلى بلاده بعد زيارة رسمية لموريتانيا.

وقال الرئيس السنغالي "أحيى جهود موريتانيا وتصميمها لمحاربة أشكال الإرهاب والتطرف وهو ما ترجمه احتضان موريتانيا في شهر يناير الماضي لمؤتمر حول دور علماء إفريقيا في إظهار وجه الإسلام السمح ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب".

وهنأ صال، نظيره الموريتاني على انعقاد قمة مجموعة الخمس في الساحل بنواكشوط خلال الأيام المقبلة، مؤكدا التزام السنغال ودعمها وتضامنها التام مع هذه المجموعة.

Advertisements

من جانبه، أشاد الرئيس الموريتاني بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الزيارة مكنت الجانبين من التوقيع معا على اتفاقيات مهمة واستعراض مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان - في بيان مشترك مساء الثلاثاء - دعمها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ومساندتهما التامة لحل سلمي عادل ودائم يقوم على أسس القانون الدولي المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما التقى وزير الدفاع الموريتانى حننه ولد سيدى اليوم، رئيس المركز السويسرى لتسيير الأزمات هونص ابتير لنيس الذى يزور موريتانيا حالياً.

وناقش اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية، علاقات التعاون القائم بين البلدين والسُبل الكفيلة بتعزيزه .