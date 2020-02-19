شكرا لقرائتكم خبر عن 149 مليـون مشتـرك فــي «اتصـالات» بنمـو 6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حققت «مجموعة اتصالات» أرباحاً صافية موحدة، بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بلغت 8.7 مليار درهم، بنمو سنوي 1%. كما بلغت أرباح المجموعة الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 26.4 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، وبهامش نسبته 51%.

ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 149 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت 6%. ووصلت قاعدة المشتركين في الإمارات إلى 12.6 مليون مشترك. في حين وصلت الإيرادات الموحدة للعام 2019 إلى 52.2 مليار درهم.

اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني 2019، وتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 80 فلساً عن السنة الكاملة، وتوزيع أرباح بنسبة 80%.

ووافق المجلس على مقترح عقد الجمعية العمومية السنوية للمجموعة يوم 24 مارس القادم. وأكدت وكالتا التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبل»؛ و«موديز» التصنيف الائتماني المرتفع ل«مجموعة اتصالات» والبالغ AA-/‏Aa3.

وتعد الإمارات الأولى عالمياً وللعام الثالث على التوالي؛ من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل «FTTH». والثانية عمن حيث سرعة شبكة النطاق العريض للهاتف المتحرك في ديسمبر/‏كانون الأول 2019. واستحوذت «اتصالات المغرب» على شركة «تيغو تشاد». إلى جانب الإطلاق التجاري لشبكة الجيل الرابع 4G في بوركينا فاسو.

تقنيات متنوعة

وتعد «اتصالات» الأولى في تطبيق تقنية 5G Stand-Alone في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحرز سرعة تحميل قياسية جديدة بلغت 3.1 جيجابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة. كما فعلت تقنية الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ MEC لمضاعفة كفاءة بث الفيديو عبر شبكة الجيل الخامس 5G. وتغطي «اتصالات» مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، وأطول برج في العالم «برج خليفة»، و«محطة مترو اتصالات» بشبكة الجيل الخامس 5G.

كما حولت «اتصالات ديجيتال» ومركز دبي للسلع المتعددة، منطقة أبراج بحيرات جميرا إلى أول منطقة ذكية ومستدامة مدعومة بأحدث تقنيات الجيل الخامس G5؛ بهدف إطلاق الأجهزة والخدمات والمنصات المتطورة والذكية عبر المرافق العامة، وتخفيض استهلاك الطاقة، وإدارة الأصول والمباني. وتتعاون «اتصالات» مع مايكروسوفت لتزويد الهيئات العامة والخاصة، والشركات الكبيرة، والصغيرة، والمتوسطة بأحدث حلول التحول الرقمي المبتكرة.

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ريادة محلية وعالمية

قال عبيد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «لقد كانت رحلة المجموعة في عام 2019، وما تم تحقيقه من إنجازات متنوعة ومختلفة في قطاع الاتصالات، شهادة على ريادتها وعلى جميع المستويات؛ محلياً، وإقليمياً، وعالمياً. لقد واصلت اتصالات العمل على تعزيز أعمالها الرئيسية، واكتشاف فرص نمو جديدة، وتعزيز مكانتها في المجال الرقمي، والاستعداد الكامل للتفاعل مع التقنيات المستقبلية؛ بل وريادتها. كما تمكنت المجموعة من قيادة التحول الرقمي؛ من خلال الاستجابة السريعة لمختلف التطورات التقنية والتغييرات الجذرية التي شهدها قطاع الاتصالات العالمي، وتوفير أحدث الابتكارات العالمية؛ من أجل تعزيز الإبداع؛ حيث أصبح التحول الرقمي حاضراً في العديد من القطاعات والمجالات الحياتية المختلفة، وقد سعينا جاهدين لأن نكون في مقدمة هذا التحول».

وأضاف: «يعد أداء المجموعة خلال العام الماضي انعكاساً لقدراتها ومرونتها في التحول والقيادة في المجال الرقمي، مستندة على رؤية واستراتيجية قوية. اليوم، نحن على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس 5G ستمنحنا الفرصة لتشجيع الابتكار وتحفيزه عبر العديد من القطاعات والصناعات، مع تمكين التقنيات الناشئة من أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الإمارات ومن نمط الحياة فيها».

أهداف طموحة

من جانبه، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد كان نجاح المجموعة في رحلتها في عام 2019 مدفوعاً بشكل رئيسي بأهدافها الاستراتيجية الطموحة، والمتمثلة بدفع عجلة الابتكار والتمكين الرقمي، في ظل ما يشهده قطاع الاتصالات من تطورات متسارعة؛ عبر المجتمعات والأسواق التي تخدمها».

وأضاف: «لقد كان الاستثمار من أجل النمو، والمحافظة على بنية تحتية متفوقة ومستدامة، وامتلاك أصول ومنصات وقدرات متنوعة، جزءاً لا يتجزأ من جهود المجموعة؛ الرامية إلى بناء شبكات من أجل مستقبل أفضل عبر جميع عملياتها، حتى باتت اليوم العلامة التجارية الخدمية الأقوى في الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى أنها أقوى علامة تجارية في قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا للمرة الرابعة على التوالي. ليكون ذلك شهادة حقيقة تعكس فاعلية الجهود المخلصة التي سعت لبناء علامة تجارية ناجحة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة».

شبكة الجيل الخامس

وقال: لقد كان للمجموعة الصدارة في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، هذه الطفرة التقنية الجديدة التي تعد بآفاق لا حصر لها، وتثري المجتمع بكثير من الحلول والخدمات الاستثنائية، وخلق فرص جديدة للقطاعات كافة، باعتبارها حاضنة لأهم التقنيات الناشئة؛ مثل: إنترنت الأشياء؛ والحوسبة السحابية؛ والبيانات الضخمة؛ والذكاء الاصطناعي؛ والروبوتات؛ وتقنيات التحكم الذاتي، إضافة على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، لتكون اتصالات بذلك الشريك الموثوق لرحلة التحول الرقمي في ظل هذا العالم المتصل. كما أنه وبفضل الاستثمارات المتواصلة التي ضختها الشركة سعياً للارتقاء بالقدرات الشبكية، فقد لقبت المجموعة بشبكة الهاتف المتحرك الأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشبكة النطاق العريض الثابت الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي، وإفريقيا، والمنطقة العربية.