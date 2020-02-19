جميلة القاسمي: حريصون على دمج ذوي الإعاقة وتبادل الخبرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن المدينة تحرص على أفضل العلاقات العالمية، والعربية، والمحلية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم وتبادل الخبرات والمعارف والارتقاء المستمر بجودة حياتهم.

جاء ذلك خلال ترحيبها بوفد المؤسسة الوطنية للتوحد ومركز لوسي بجمهورية أرمينيا، الذي يزور المدينة ثلاثة أيام بمبادرة من سفارة الإمارات في يريفان، عاصمة أرمينيا، بهدف التعرف إلى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتنمية علاقات التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وضم 6 أطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية واضطراب طيف التوحد، و6 أمهات، و4 اختصاصيين، ومقدمي رعاية، وكانت مدير عام المدينة في مقدمة مستقبليه لدى وصوله، مساء أمس الأول، إلى مركز الفن للجميع (فلج) التابع للمدينة، كما كان في استقباله كل من فاروج نركيزيان مدير عام بنك الشارقة، ومنى عبد الكريم اليافعي مدير المدينة، وعدد من أولياء الأمور، والاختصاصيين.

وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي: لا نخفي سعادتنا الكبيرة باستضافة الوفد الأرميني، ونرجو أن تكون هذه الزيارة مفعمة بالفائدة، وأن تحقق النتائج المرجوة بالشكل المأمول.

وأوضحت أن الزيارة تأتي في إطار تنمية علاقات المدينة العالمية وفق أفضل الممارسات وإتاحة الفرصة أمام ضيوفها للاطلاع على تجربتها الرائدة في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن المدينة تعمل باستمرار على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتمتين قيم التطوع والمبادرة والابتكار الاجتماعي والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات كافة، ومن بينها سهولة الوصول والسياحة والسفر.

Advertisements

وعبّرت عن أملها في تعزيز التعاون بين الجانبين مستقبلاً وتبادل الزيارات والخبرات لكل ما فيه خير ومصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع، متوجهة بالشكر إلى سفارة الإمارات في جمهورية أرمينيا على مبادرتها على أمل المزيد من التعاون والتنسيق مستقبلاً.

واستهل برنامج الزيارة في مركز الفن للجميع (فلج) بلقاء تعريفي اشترك إثره الأطفال ذوو الإعاقة مع الأمهات ضمن مجموعة من الورش الفنية كالرسم وصناعة البخور والمسرح. في حين أمضى الوفد يوماً ترفيهياً منوعاً، أمس، في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات (فرع الرملة)، تخللته الأنشطة الموسيقية والرياضية والمسابقات وجلسات العلاج الطبيعي.

وأعربت سونيا بيتروسيان عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتوحد في أرمينيا باسم الأطفال ذوي الإعاقة وأمهاتهم عن عميق الشكر والامتنان لحفاوة الترحيب وكرم الضيافة وعن أملها في تحقيق أفضل النتائج من خلال هذه الزيارة.

وأشاد فاروج نركيزيان بالدور الريادي للمدينة وسعيها النبيل لتمكين ومناصرة واحتواء الأشخاص ذوي الإعاقة ودورها التوعوي الذي تؤديه حرصاً على تقديم الصورة الصحيحة عن الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم في المجتمع والارتقاء المستمر بجودة حياتهم.