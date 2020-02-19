«خريطة» روسية تحبط المشروع التركي في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتهت المباحثات بين الوفدين (التركي والروسي)، في موسكو من دون صدور بيان مشترك حول نتائج المباحثات، ما يؤشر إلى فشل جديد في التوصل إلى اتفاق حول ترتيب الوضع في إدلب. واستغرق الاجتماع الذي جرى بشكل مغلق بين الجانبين قرابة الساعتين في مقر وزارة الخارجية الروسية، وعقب انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون من الاستخبارات، غادر الوفد التركي العاصمة الروسية.

وبينما أعلنت أنقرة أن نتائج المحادثات لم تكن مُرضية لها، وأنها أبلغت روسيا بضرورة انسحاب القوات السورية من مناطق في إدلب، والعودة إلى الخطوط السابقة خلف نقاط المراقبة، ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته في ختام المباحثات التي استمرت خلال يومي 17 و18 فبراير الجاري، أن الطرفين واصلا، أمس، بحث الأوضاع على الأرض في سوريا مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب؛ لوقف التصعيد، وأكدا «التزامهما بالاتفاقات الموقعة».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن: إن بلاده لن تتوقف عن إرسال قواتها إلى إدلب، مؤكداً أن هجمات الجيش السوري، ستلقى رداً بالمثل. وشدد كالن على أن أساس الموقف التركي في محادثات موسكو؛ هو العودة إلى حدود اتفاق «سوتشي»، مؤكداً أن المحادثات مع روسيا ستستمر حول إدلب ومن جهته، قال عمر جيليك المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان للصحفيين في أنقرة، إن تركيا أبلغت الوفد في موسكو بأن من الضروري أن تنسحب القوات السورية إلى ما وراء مواقع مراقبة تركية في إدلب؛ لوقف «الكارثة الإنسانية» في المنطقة. وأضاف: إن الوفد التركي «أبلغ (الجانب الروسي) بوضوح بأن تركيا اتخذت الاستعدادات العسكرية الضرورية؛ لضمان انسحاب الحكومة السورية إلى الحدود (الخطوط) السابقة إذا لم تنسحب من تلقاء نفسها». (وكالات)