«بيدرو والنقيب» تستعيد دراما الضحية والجلاد

اختتمت، مساء أمس الأول، بالمركز الثقافي في مدينة دبا الحصن، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المسرح الثنائي، وشهد الجمهور في الليلة الأخيرة المسرحية الفلسطينية «بيدرو والنقيب» لفرقة مسرح نعم، وهي من تأليف ماريو بينيديتي، ومن إخراج إيهاب زاهدة، وشارك فيها الممثلان: رائد الشيوخي «دور النقيب»، ومحمد الطيطي «دور بيدرو».

جرت وقائع العمل في مكتب تحقيق؛ حيث يخضع «بيدرو» للمساءلة؛ لمناهضته للجهة التي يعمل بها، ويمثلها «النقيب»، فيما هذا الأخير يسعى بكل جهده لاستخلاص المعلومات عن سجينه.

ورغم أن العمل لم يفصح عن هويتي الشخصيتين بوضوح، فإن المداخلات التي قدمت في الندوة النقدية بعد العرض مضت في معظمها إلى الفرز بينهما على أساس أن السجين هو فلسطيني الجنسية، والسجان «إسرائيلي».

هذه المسرحية ليست مواجهة بين وحش وقديس؛ ولكن بين رجلين من لحم ودم، كل واحد منهما يتمتع بنقاط ضعف، ونقاط مقاومة. المسافة الفاصلة بين الأول والثاني، هي قبل كل شيء أيديولوجية، وربما يكمن المفتاح لفوارق أخرى تشمل الأخلاق والنفس، والحساسية أمام الألم الإنساني، والمسار المعقد ما بين الشجاعة والجبن والقدرة على التضحية.

وفي الندوة التطبيقية التي أدارها حسين نافع (الأردن)، أشاد أغلب المتحدثين بالمستوى الفني للعرض، وذكر نافع مجموعة من الأعمال المسرحية والأدبية التي تناولت موضوع الضحية والجلاد، مشيراً إلى أن «بيدرو والنقيب» تستكمل سلسلة من التجارب الإبداعية في هذا الاتجاه، وبيّن أن العرض تناول «العلاقة بين السجان والسجين معتمداً على الجانب النفسي».

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كريمة بدير(مصر) أشادت بفريق العرض، وأبدت إعجابها بالأداء التمثيلي.

وتحدث ميسرة صلاح الدين (مصر) عن جماليات العرض البصرية، وقال: إنها جاءت مقتصدة ولكن متكاملة في خدمة الدلالة العامة للعمل.

الحسين الشعبي (المغرب) امتدح المعالجة الإخراجية للنص، خاصة استخدام المرايا لتجسيم وإظهار الوجه البشع للمحقق؛ ولكنه أخذ على العمل لوحته الاستهلالية والمنولوج الطويل الذي استمر لأكثر من 10 دقائق.

وتحدث عبد الجبار خمران (المغرب) عن المظهر السهل والبسيط الذي عبره العرض، وفي تعليقه على المداخلات، قال إيهاب زاهدة إن المسرحية عمل تجريبي، ونص ماريو بينيدتي يفتقر إلى الإرشادات والإشارات التي يمكن الاسترشاد بها لتصميم العرض على الخشبة. وأضاف زاهدة: هذا من أصعب العروض التي أخرجتها.

وشهد اليوم الختامي ورشة تدريبية «التمثيلي الإيمائي في المسرح المدرسي»، أشرفت عليها الفنانة سماء إبراهيم، بمشاركة عدة متدربين.