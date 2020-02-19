الصين: شفاء 11 ألفاً من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصحية الصينية أنه بنهاية يوم 16 فبراير/شباط الجاري، تم تسجيل 57.934 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير في الصين، من بينهم 10.644 حالة خطرة، وخرج ما مجموعه 10.844 من المرضى الذين أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد من المستشفيات؛ بعد شفائهم، وتوفي ما مجموعه 1770 شخصاً؛ بسبب المرض، وتم الإبلاغ عما مجموعه 70548 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، ولا يزال هناك 7264 شخصاً يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وفي يوم 16 فبراير، سجلت 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة خارج هوبي؛ (مركز تفشي الوباء)، وهو ما يشير إلى انخفاض الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد خارج مقاطعة هوبي لليوم ال13 على التوالي منذ يوم 3 فبراير الجاري. وقالت قوه يان هونغ، المسؤولة بلجنة الصحة الوطنية، إن السلطات الصينية أرسلت أكثر من 30 ألفاً من العاملين الطبيين إلى مدينة ووهان في إطار مكافحة الوباء، ومن بينهم 11 ألف طبيب وممرض من المتخصصين في العناية المركزة، وهو ما يقرب من 10% من الطواقم الطبية في العناية المركزة بالبلاد. وتقوم فرق بحثية بقيادة ثلاثة أكاديميين؛ وهم: تشونغ نان شان ولي لان جيوان ووانغتشن، باستكشاف طرق وتقنيات علاجية جديدة. كما تم حشد 22 فريق إنقاذ وطنياً للطوارئ و3 مختبرات متنقلة.

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وأرسلت 630 مستشفى متخصصة في الطب الصيني التقليدي في جميع أنحاء البلاد 3.100 مسعف طبي إلى هوبي؛ لمكافحة تفشي الفيروس. وشارك العاملون في الطب الصيني التقليدي في علاج ما مجموعه 60.107 حالة إصابة مؤكدة، ما يمثل 85.2% من إجمالي الحالات المؤكدة بالبلاد، و87% خارج هوبي.

وقالت هونغ: إن إجمالي 10844 مريضاً من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد خرجوا من المستشفيات؛ بعد التعافي حتى نهاية يوم 16 فبراير، موضحة: إن متوسط المدة بين بدء ظهور أعراض فيروس «كورونا» الجديد وحتى تشخيص المرض في الصين ينخفض إلى 4.95 يوم، مضيفة: «خفضنا فترة التشخيص؛ من أجل تقديم علاج مبكر، وفي الوقت المناسب، وهي طريقة فاعلة؛ لتحسين نسبة الشفاء».

من جانب آخر، حذر وزير الصحة الفرنسي الجديد أوليفيه فيران، من إمكانية أن يتحول انتشار فيروس «كورونا» المستجد إلى جائحة. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية؛ فالجائحة هي وباء جديد ينتشر على مستوى العالم. وقال فيران لإذاعة «فرانس إنفو ن» فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي. (وكالات)