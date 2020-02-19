مخطط لمستوطنة جديدة على أنقاض مطار قلنديا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط حكومة الاحتلال «الإسرائيلية» لبناء مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات الاستيطانية على أنقاض مطار قلنديا الدولي شمالي القدس المحتلة. ونصت الخطة المسماه ب«صفقة القرن» والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، على تحويل المنطقة ذاتها إلى منطقة سياحية فلسطينية.

والخطة التي كشفت صحيفة «هآرتس الإسرائيلية» عن تفاصيلها، أمس، هي إعادة تكرار لخطة أعدت في الماضي، ولكن لم يجر تنفيذها.

الصحيفة أشارت إلى أن ما تسمى وزارة الإسكان «الإسرائيلية» شرعت منذ 10 أيام بوضع التفاصيل الرئيسية لهذه الخطة. وتلاصق المستوطنة المرتقب إقامتها حدود حي كفر عقب الذي اقترحت «صفقة القرن» أن يكون عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقد أقيم مطار قلنديا أيام الانتداب البريطاني في عشرينات القرن الماضي وبقي على حاله حتى الاحتلال «الإسرائيلي» عام 1967 حينما أوقفت «إسرائيل» الرحلات الدولية إليه حتى أغلقته بشكل كامل في عام 2000 وحولته إلى قاعدة صغيرة لجيش الاحتلال.

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وتشمل الخطة 1243 دونماً ومن المتوقع بناء 6900-9000 وحدة استيطانية عليها إلى جانب 300000 متر مربع من المساحات التجارية و45000 متر مربع للشركات الأخرى، إلى جانب الفندق، وخزان المياه وغيرها من المرافق.

وتكون هذه هي المستوطنة الأولى التي تقيمها «إسرائيل» بالقدس الشرقية منذ عام1991 رغم توسعها في المستوطنات القائمة وإقامة جيوب استيطانية في داخل الأحياء الفلسطينية مثل سلوان ورأس العامود ووادي الجوز والشيخ جراح فضلاً عن البلدة القديمة من المدينة. إلى ذلك، جرفت آليات الاحتلال، مساحات من أراضي قرية جالود جنوب مدينة نابلس، وذلك بهدف ربط مستوطنتي «شيلو» و«شفوت راحيل» ببعضهما. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن أعمال توسعة أخرى تشهدها البؤرة الاستيطانية «يش كودش»، المقامة على أراضي المواطنين في قرى جالود، وقريوت، وتلفيت.

واقتحم، عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى يتقدمهم عضو «الكنيست الإسرائيلي» المتطرف إيهودا غليك. وأفاد شهود عيان، بأن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة، في حين أجبرت عائلة شقيرات، على هدم 3 منازل بيدها، في قرية جبل المكبر جنوب القدس، بقرار من بلدية الاحتلال بحجة البناء من دون ترخيص. وأصيب عشرات الفلسطينيين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، شمالي الضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة الجامعيين وقوة عسكرية «إسرائيلية» بالقرب من جامعة خضوري، بمدينة طولكرم، احتجاجاً على «صفقة القرن»، في حين اعتقل الاحتلال 12 فلسطينياً من الضفة. وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل فلسطينياً بعد أن اجتاز السياج الفاصل جنوب قطاع غزة. في غضون ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب قطاع غزة.

(وكالات)