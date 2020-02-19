شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً عياش يحياوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عياش يحياوي الشاعر والأديب والباحث الجزائري مولداً والإماراتي عشقاً وهوى الذي عاش بيننا في الإمارات منذ عام 1998، سائحاً خلف تاريخ الإمارات، التي أحب أرضها وأهلها، وخدم ثقافتها كواحد من أبنائها، بل أكاد أجزم أفضل مما قدمه بعض بنيها.

عياش ابن الصحراء الجزائرية، عندما جاء إلى الإمارات أعجب بطبيعتها، ونقل عشقه لبلاده ليمارس مثله عشقاً لهذا البلد المعطاء، وتبادله الإمارات عشقاً بعشق، وحباً بحب، فتفتح له أبوابها وأجواءها ليكتب بحب عن الأرض ومن على الأرض، عن الجغرافيا وموروث الإنسان.

بدأ عمله الصحفي بالإمارات من خلال مكتب جريدة الخليج في رأس الخيمة ثم رئيساً للقسم الثقافي للجريدة بالشارقة، ولم يكن يوماً قابعاً خلف مكتب التحرير فقط، بل كان حاضراً ومشاركاً في جميع الفعاليات التي تقام في باقي إمارات الدولة.

فإذا هاتفك يحياوي يوماً فاعلم أنه يزف إليك نبأ صدور كتاب جديد له، أو أنه إزاء مشروع جديد في ثقافة الإمارات. كان مشغولاً بثقافة الإمارات وتراثها. كانت تغطياته الصحفية للأحداث إضافة غنية للموضوع.. يكتب ما كان يجب أن يقال وما لم يتعرض له المتحدثون.

وعندما يتصدى للتأليف فإنه يكتب بعمق ودراية، لم تحل بينه وبين الموروث الإماراتي بلهجته المحلية أية عوائق من الكتابة عن ابن ظاهر شاعر الإمارات الكبير، وعن سعيد بن عتيج وفتاة العرب وصالح بن عزيز، فكان يقرأ شعرهم قراءة ابن البيئة، فالصحراء التي عاشها في طفولته بالجزائر تتناغم مع البيئة التي عاشها هؤلاء الشعراء.

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هاتفني ذات يوم يطلب لقاء معي أتحدث فيه عن طفولتي فاعتذرت له، وإذا به يزورني ليقول إن هذا المشروع الذي يعتزم عمله يتناول حياة خمسين مثقفاً من أبناء الإمارات وعلاقاتهم بأول منزل كانوا فيه تحت عنوان «أول منزل»، وقد صدر الكتاب يوثق لمرحلة مهمة من مراحل حياة أبناء الإمارات.

وبعد أن انتقل إلى أبوظبي ليعمل كبير باحثين في هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، كان أكثر ثراءً وعمقاً، حيث كان قريباً من الثقافة البدوية واللهجة المحلية، فأبدع الكثير من الدراسات حول شعراء الغربية. وثقة من المؤسسات الثقافية في رأيه وعلمه فقد اختير عضواً في تحكيم عدد من الجوائز مثل رابطة أديبات الإمارات، جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة ومهرجان الشعر العماني.. وغيرها.

ولجودة إنتاجه وإبداعه التأليفي فقد كُرمت كتبه التي أصدرها في معرض الشارقة للكتاب وفي مناسبات عدة، وكرمته ندوة الثقافة والعلوم ضمن الشخصيات الثقافية التي خدمت ثقافة الإمارات في الدورة الثانية والعشرين لجائزة العويس للإبداع عام 2015.

وتبقى المكتبة التي خلفها بعده من دراسات حول الإمارات مصدراً من المصادر المهمة عن الإمارات تاريخاً وثقافةً وشعراً، والتي جاءت على النحو الآتي: «ابن ظاهر شاعر القلق والماء: دراسة تأويلية في النص 2004»، «العلامة والتحول: دراسة في المجتمع والكتابة في الإمارات 2006»، «أول منزل: دراسة وحوارات حول طفولة 50 مثقفاً من الإمارات 2007»، «سلمى جدة شعراء الإمارات: مقاربة في سيرتها الشعبية وقصيدتها اليتيمة 2008»، «الشجرة الحضور والتصورات: دراسة ميدانية توثيقية في تراث أبوظبي 2008»، «شعراء من الغربية 2010»، «العادات القولية في الشعر النبطي بالإمارات 2012»، «خلوجيات مقالات في الشفهي والمكتوب بالإمارات 2012»، «الناقة في الشعر النبطي بالإمارات 2014».. وغيرها الكثير.

ذلك العشق الجميل الذي ضمه قلب عياش يحياوي للإمارات وأهلها وللناس جميعاً، ما كنا نظن أن يغادرنا بهذه السرعة، وبهذه الصورة التي أتعبت قلبه المليء بالعشق لكنها إرادة الله. رحم الله عياش وجزاه عن الثقافة والمثقفين خير الجزاء. مات بجسده لكنه باق في آثاره التي ستبقى بيننا.