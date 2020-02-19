تراجع إصابات «كورونا» في الصين لليوم الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمس الثلاثاء، إلى أقل من 2000 حالة، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني، وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن انتشار كورونا يمثل أزمة يمكن التعامل معها، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في اتخاذ الإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس. وكانت المنظمة سعت الاثنين، للطمأنة مؤكدة أنه خارج مقاطعة هوباي في وسط الصين، لم يصب فيروس كوفيد-19 سوى «نسبة صغيرة جداً من السكان» ويبلغ معدل وفياته حتى الساعة نحو 2% فقط.

وأعلنت السلطات الصينية وفاة مدير المستشفى الرئيسي في مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس. وقال التلفزيون الرسمي الصيني إن ليو تشي مينغ مدير مستشفى ووهان ووتشانغ توفي في الساعة العاشرة والنصف صباحا ليصبح سابع حالة وفاة بين العاملين في قطاع الصحة. وبحسب آخر حصيلة، أودى المرض ب98 شخصاً خلال الساعات ال24 الماضية، في تراجع لخامس يوم على التوالي لعدد الوفيات اليومية. وبلغ عدد الإصابات الجديدة 1886، وهو أدنى عدد إصابات يومية منذ مطلع الشهر. وتقول السلطات الصينية إن ثبات عدد الإصابات الجديدة مؤشر على أن الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار المرض قد آتت ثمارها.

وبهدف تعزيز جهود المكافحة، أعلنت الحكومة الصينية إعفاء بعض المعدات الطبية الأمريكية من الرسوم الجمركية المفروضة في إطار الحرب التجارية مع واشنطن. وكشفت لائحة نشرتها لجنة الرسوم الجمركية في الحكومة أن معدات تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط الشرياني ستعفى من رسوم جمركية اعتباراً من الثاني من مارس.

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وخارج الصين القارية، سجل أكبر عدد إصابات داخل سفينة «دايموند برينسس» السياحية، الموضوعة قيد حجر صحي منذ مطلع فبراير في خليج يوكوهاما قرب طوكيو، بعد اكتشاف 88 حالة إصابة جديدة بين الركاب. وسجلت إصابة ثانية بين أربعة فرنسيين على متن السفينة، وقامت سيؤول بإجلاء أربعة من مواطنيها على متن السفينة كما أعلنت لندن أنها ستجلي «بأسرع وقت ممكن» مواطنيها الموجودين على متن السفينة، بعدما قامت الولايات المتحدة بخطوة مماثلة الاثنين.

واعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية أن من غير الضروري تعليق عمل كافة السفن في العالم أجمع، معرباً عن معارضته لأي «إجراء شامل» بمواجهة الفيروس. وأعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحافة «يجب أن تكون الإجراءات متناسبة مع الوضع، ومتخذة على أساس أدلة وعناصر مرتبطة الصحة العامة». وأضاف أن «انعدام الخطر غير وارد».

وتأتي هذه الدعوة فيما تتعقب الشركة المشغلة لسفينة «وستردام» السياحية الأمريكية أثر 1200 شخص كانوا على متنها، سمح لهم الأسبوع الماضي بالنزول في كمبوديا رغم المخاوف من احتمال إصابتهم بالعدوى. ودافع رئيس الوزراء الكمبودي عن قراره السماح لركاب السفينة بالنزول على أراضي بلاده بعدما رفضت عدة دول استقبالهم. وقال «نتهم بأننا أحضرنا الوباء إلى كمبوديا، لكن أي مواطن كمبودي لم يصب بعد بالمرض». وأعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين «إذا كنا مجبرين على وقف رحلات السفن حول العالم خشية من وجود إصابات محتملة على متنها، فأين سنتوقف؟».