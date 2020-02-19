الجيش السوري يركز عملياته غربي حلب.. وانفجار في دمشق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الجيش السوري، أمس الثلاثاء، عملياتها العسكرية شمال غربي البلاد، فيما قُتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني بقصف في محافظة حلب، بحسب ما أعلنت وكالة «فارس» الإخبارية، كما قُتِلَ مدني، وأُصيب اثنان آخران بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة باب مصلى في دمشق، في حين استأنفت تركيا الدوريات المشتركة مع الجيش الروسي شمال شرقي البلاد؛ بعد توقف دام أسبوعين تحت ضغط هجوم قوات الحكومة السورية على منطقة إدلب.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد سوانسون: «فرّ نحو 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب».

وتوفي سبعة أطفال، بينهم طفل رضيع لم يتجاوز عمره سبعة شهور؛ جرّاء درجات الحرارة المتدنية، والأوضاع الإنسانية «المُروعة» في المخيمات، وفق ما ذكرت منظمة «سايف ذي شيلدرن»، أمس الثلاثاء. وقال سونيا كوش من المنظمة: «نخشى أن ترتفع حصيلة القتلى؛ نتيجة الأوضاع غير الإنسانية تماماً، التي يجد الأطفال والنساء أنفسهم فيها، وسط درجات حرارة تحت الصفر، ومن دون وجود سقف فوق رؤوسهم أو ثياب».

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن التصعيد أسفر عن «تشرّد ما يزيد على 500 ألف طفل».

وتركز القوات الحكومية عملياتها حالياً في ريف حلب الغربي، الذي تستهدفه غارات عنيفة تشنها الطائرات الحربية الروسية، وفق ما أورد المرصد السوري.

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وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن قوات الجيش السوري «تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات» الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» والفصائل في غرب حلب، كما يطل على مناطق واسعة قرب الحدود التركية في شمال إدلب تنتشر فيها مخيمات النازحين.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، أن «حمد رضا بابل خاني... قتل صباح أمس بضربة صاروخية». وأضافت الوكالة، أن بابل خاني كان يعرف كذلك باسمه الحركي (حاج إبراهيم)، من دون أن تحدد رتبته. وأظهر التقرير المقتضب كذلك صورة لبابل خاني وسط غابات بزي عسكري بني يحمل شعار الحرس الثوري، وقبعة عسكرية خضراء.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «الدورية الروسية التركية المشتركة الأحدث تم تنفيذها» دون ذكر مزيد من التفاصيل. وكان مصدر أمني تركي قال في السابع من فبراير/شباط، إن الدوريات المشتركة بين بلاده وموسكو تأجلت؛ بسبب الأحوال الجوية؛ لكن توقف الدوريات المشتركة تزامن مع تصاعد التوتر بين البلدين؛ بسبب التطورات في إدلب.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر في قيادة شرطة العاصمة قوله إن مدنياً قتل وأُصيب اثنان بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سيارة في باب مصلى بدمشق. وشهدت العاصمة السورية، منذ قرابة أسبوع، تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة، في منطقة حي المزة، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى.

(وكالات)