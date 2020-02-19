شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات «أبل» تعمق خسائر الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خضعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، من جديد، لضغوط مخاوف تأثير تفشي فيروس «كورونا» على أعمال ونتائج الشركات العالمية، وفيما حاولت الأسواق الاستفادة من إجراءات الدعم الصينية التي أطلقتها بكين أول أمس الاثنين لتقليص خسائرها، حطمت تحذيرات لشركة «أبل» الأمريكية حول انخفاض متوقع لإيراداتها في الربع الأول من العام، معنويات المستثمرين، لتعمق المؤشرات من خسائرها.

حذرت شركة «أبل» من احتمالات عدم تحقيق الإيرادات المتوقعة سابقاً عن الربع المنتهي في مارس/آذار القادم، بسبب قلة المعروض العالمي وتضرر الطلب على منتجاتها في الصين، وعلى صعيد الكورونا، أعلنت السلطات الصينية وفاة 1900 شخص، وإصابة أكثر من 72 ألفاً آخرين داخل الصين منذ اكتشاف المرض في نهاية العام الماضي وحتى الآن، في حين أظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفاع النشاط الصناعي في نيويورك خلال الشهر الجاري بأكثر من توقعات المحللين.

في بورصة نيويورك، هبطت المؤشرات الرئيسية ل «وول ستريت»، أمس الثلاثاء بفعل خسائر لسهم شركة «أبل» بعد تحذير مفاجئ بشأن المبيعات من صانع هواتف آيفون، أجج المخاوف حيال تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين على سلاسل الإمداد العالمية.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 115.30 نقطة، أو 0.39%، عند الفتح إلى 29282.78 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 11.2 نقطة، أو 0.33%، إلى 3369.04 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 52.14 نقطة، أو 0.54%، إلى 9679.04 نقطة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء بعدما نال تحذير من أبل بشأن الإيرادات من قطاع التكنولوجيا، بما يبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب والإمدادات عالمياً.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بعدما أغلق على مستوى قياسي مرتفع أمس الأول الاثنين إثر استحداث الصين إجراءات تحفيز جديدة لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس.

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ونزلت أسهم أبل المدرجة في فرانكفورت أكثر من 6% بينما فقد سهم اس.تي ميكرو- إلكترونيكس 4% وديالوج لأشباه الموصلات 4.9%.

وهبط المؤشر داكس الألماني الغني بأسهم شركات التكنولوجيا 0.9%، بينما فقد المؤشر الفرعي الأوروبي لقطاع التكنولوجيا 1.5%.

وفي آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس الثلاثاء، ليغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربعة أشهر، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكولوجيا بعد أن حذرت أبل من عدم تحقيق أهداف الإيرادات الفصلية على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 1.4% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 23193.80 نقطة، في حين هبط توبكس 1.3% ليسجل 1665.71 نقطة، أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر/‏ تشرين الأول. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات في بورصة طوكيو للأسهم إلا واحداً، مع تكبد قطاعات الآلات الكهربائية ومنتجات المعادن والآلات الصناعية أشد الخسائر.

ومن بين مورديها اليابانيين، هبط سهم موراتا لصناعة المكونات 3.4% وتايو يودن التي تنتج المكثفات السيراميكية 5.7% في حين فقد سهم تي.دي.كيه كورب للبطاريات 4.2%.

تضررت ثقة السوق أيضاً بأنباء أن إدارة ترامب تبحث تغيير القواعد الأمريكية لكي تستطيع منع شحنات الرقائق إلى هواوي تكنولوجيز من شركات مثل تي.إس.إم.سي التايوانية، أكبر مقاول لتصنيع الرقائق في العالم.

وهوى سهم طوكيو إلكترون لمعدات أشباه الموصلات 4.8%، في حين انخفض سهم أدفانتست لمعدات اختبار أشباه الموصلات 5.8%. (وكالات)