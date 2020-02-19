سعود بن صقر: رأس الخيمة وجهة مفضلة للعلامات العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارة مساهم بارز في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات، وتبذل جهوداً متواصلة في سبيل توفير مناخ استثماري جاذب للراغبين في ممارسة الأعمال، مدعوماً بإطار قانوني مرن ومتكامل يلبي احتياجات الشركات التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها.

وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: «إن تواجد نخبة من الشركات العالمية في الإمارة يعكس حالة النمو التي يشهدها القطاع الاقتصادي بمختلف مكوناته، ويبرز مدى التطور الحاصل بالمنظومة الاقتصادية وقدرتها على الإيفاء بالمتطلبات اللازمة لدعم الشركات العاملة في رأس الخيمة بشكل يرفع تنافسيتها ويمكّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المبنى الجديد لشركة بيكو الخليج، في منطقة الحمرا الصناعية، بحضور الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وتوبي بنانن، رئيس مجموعة بيكو العالمية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمجموعة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده السعودية أعضاء مجلس إدارة بيكو الخليج.

كما استقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وفنلندا، والتي من شأنها تحقيق مزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبها عبرت ماريانا نيسيلا عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.(وام)