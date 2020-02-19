شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 مليار تنفقها «أشغال الشارقة» على 62 مشروعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقرير:محمود محسن



شهدت إمارة الشارقة خلال عام 2019، تدشين سلسلة من المشروعات النهضوية الشاملة طالت ربوع الإمارة الباسمة، وحققت آمال وتطلعات مواطني وقاطني الإمارة في الاستفادة من مخرجات الخطط والاستراتيجيات الموضوعة بعناية، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتمثلة في تعزيز الإمارة بالخدمات والتسهيلات، وإضفاء الجودة النوعية في العمل والإنجاز، ما يضمن استدامة المشاريع، تحقيقاً لمبدأ الرفاهية وتعميمه على المستفيدين، وإحداث الطفرة التنموية الكلية لجذب الاستثمارات، وتنمية موارد الإمارة في القطاعات السياحية والاقتصادية.



62 مشروعاً عمرانياً



وتنفيذاً لتلك الاستراتيجيات أكد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة، أنه تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، أنجزت الدائرة ما يزيد على 62 مشروعاً عمرانياً حيوياً وتنموياً، وبنية تحتية في مدن ومناطق الإمارة كافة خلال العام الماضي، إلى جانب 81 مشروعاً فرعياً، خاصاً بأعمال التوريد والصيانة والتأثيث، وتقنية المعلومات، بكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.5 مليار درهم، لتحقق عدداً من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة والمعلنة مطلع العام الماضي تحت راية «إعمار حضاري مستدام»، حاملة العديد من المبادرات والمشاريع التنموية والحيوية، من شأنها الارتقاء بالعمل في الدائرة، وتضافر جهود الموظفين كافة لتكون مرحلة تحول مهمة في تاريخ الدائرة.

وتدعيماً للمشاريع التعليمية والتربوية، أنجزت الدائرة عدة مبانٍ في الجامعة القاسمية أبرزها كلية الآداب والعلوم الإنسانية للبنين، ومسكن الطالبات الذي شيد على طراز إسلامي مميز، ومبنى البحث العلمي في جامعة الشارقة بكلفة تبلغ 49 مليون درهم، ويعتبر رديفاً للمبنى القائم حالياً، وهو عبارة عن مبنى للبحوث العلمية بمساحة بناء إجمالية تبلغ 7059 متراً مربعاً، طبقت عليه اشتراطات السلامة الصحية وترشيد الاستهلاك.

وقالت المهندسة علياء الرند مديرة إدارة مشاريع المباني، رئيسة قسم التصميم: «تتألف كلية الآداب والعلوم الإنسانية من طابقين، يضم الأرضي منهما 10 فصول دراسية وغرفة محاضرات رئيسية، ومكتب استقبال وصالة للحاسوب، ومصلى، إلى جانب غرف خدمات، وغرفة مولدات كهربائية، وأخرى للمعلومات».



السكن الجديد للطالبات



كما أنجزت أعمال المرحلة الثانية من السكن الجديد للطالبات في الحرم الجامعي بالجامعة القاسمية، وبلغت تكلفته 32 مليون درهم، واشتمل على إنشاء مبنى مكون من طابقين على مساحة 6 آلاف متر مربع، مشيد على الطراز الإسلامي المعماري. ويضم المبنى المؤلف من طابق أول وطابق أرضي، 44 غرفة تستوعب 110 طالبات، إلى جانب إنشاء صالات للخدمات في الطابق الأرضي والأول، وصالتي جلوس، وصالة للحاسوب وغرف استحمام، وصالات متعددة الأغراض.

وتبلغ مساحة الطابق الأرضي 3080 متراً مربعاً، ومثلها في الطابق الأول.

وأنجزت الدائرة أيضاً أعمال صيانة في حرم الجامعة الأمريكية بكلفة 5.5 مليون درهم، مع إنشاء مساكن لأعضاء الهيئة التدريسية، فيما أنجز مبنى كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية في الشارقة، ويضم عدداً من القاعات أبرزها قاعة تحفيظ القرآن، واستوديو القراءة، ومسرح كلية القرآن الكريم، ومكتبتها.



مرافق رياضية مؤهلة

Advertisements



أما في ما يتعلق بالمشاريع الرياضية، فقد أنجزت دائرة الأشغال العامة أعمال تطوير ملعب نادي الشارقة (استاد الملك)، وتوسعة المدرجات، وإضافة عدد من المباني إلى النادي، تزامناً مع استضافة الشارقة لكأس آسيا، إضافة إلى الانتهاء من مجمع مليحة الرياضي، ومجمع البطائح الرياضي، ومجمع المدام الرياضي، ومباني نادي خورفكان للمعاقين، وتوريد أجهزة رياضية إلى ممشى دبا الحصن. كما انتهت من أعمال الصيانة الخاصة بتطوير نادي الثقة للمعاقين في منطقة مويلح بكلفة 6.5 مليون.



طراز إسلامي للمساجد



وعلى صعيد قطاع بناء المساجد، أنجزت الدائرة 5 مساجد هي جامع الإيمان في منطقة أم الطرافة، وجامع الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في مدينة كلباء، ومسجد سهيلة في مدينة الذيد، ومسجد الرق ومسجد الصبر في الرحمانية 9، إضافة إلى إنشاء 129 مسكناً كريماً لأئمة المساجد في الإمارة، وأعمال صيانة تحيط بمسجد عاصم بن عمر في منطقة البستان بالذيد.

وقال المهندس خليفة الدرمكي، مدير فرع الذيد في دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن الدائرة انتهت مؤخراً بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، من بناء مسجد سهيلة في مدينة الذيد والذي يتسع لنحو 800 مصلٍ بكلفة 7.5 مليون درهم في منطقة سهيلة، ويضم مكتبة للمطالعة، ويقع على مساحة 1600 متر مربع، كما توجد به مرافق خاصة بذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى مواقف للسيارات، ومصلى خاص للنساء، مغطى بكميات كبيرة من الأحجار بطريقة تبرز جمالية التصميم، وتعلوه مئذنة طولها 38 متراً، ورُوعي في تصميمه الهندسي الفن الإسلامي.

وفي مدينة كلباء، أكدت المهندسة بشاير المنصوري، مديرة فرع كلباء، أن الدائرة انتهت من مسجد الشيخ سعيد بن حمد القاسمي في المدينة، بتكلفة 20 مليون درهم، وشُيد على مساحة إجمالية تبلغ 7205 أمتار مربعة، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، ومواقف للسيارات تتسع ل 77 سيارة. ويتسع جانب الرجال ل 2600 مصلٍ، بينما يتسع مصلى النساء ل 400 مصلية، وقد شيد وفق الطراز المعماري الإسلامي الفاطمي بخمس قباب ومنارتين بارتفاع 57 متراً.



لمصلحة ذوي الهمم ونفذت دائرة الأشغال العامة مؤخراً، بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مشروع إعادة تأهيل 48 منزلاً من مساكن ذوي الهمم في مناطق متفرقة من إمارة الشارقة.

وأكد المهندس برهان محمود، نائب مدير صيانة المباني، أن الأعمال تنوعت بين صيانة شاملة للمساكن، وإضافة مصاعد، وصيانة جزئية بكلفة بلغت 3.5 مليون درهم، كما شملت 30 منزلاً في الشارقة، و6 في المنطقة الوسطى، و7 في كلباء، و4 في خورفكان، و2 في دبا الحصن.



حدائق وميادين



واختتمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، العام الماضي، بمزيد من المشاريع الترفيهية امتدت على مساحة ما يقارب 400 ألف متر مربع، وبلغت أطوال مماشيها المطاطية 5000 متر، استهدفت أفراد المجتمع والأسر كافة، وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالرياضة، وغيرها من المشاريع المهمة، ضمن إطار حرص الدائرة على مواكبة حركة التطور والتنمية في الإمارة، ودعم ما وصلت إليه بتحقيقها اشتراطات مدينة صديقة للمُسن، وما حصدته من ألقاب كمدينة صحية وصديقة للطفل.

وفي مدينة خورفكان، انتهت الدائرة من مشروع ميدان خورفكان، وإنشاء أربع بحيرات فيه، إضافة إلى نصب المقاومة والطريق المؤدي إليه، وتجميل وتشجير المناطق المحيطة به.

ولفت المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع، إلى أن إجمالي كلفة المشروع بلغت نحو 120 مليون درهم، ويمتد على مساحة 40 فداناً، ومساحة البحيرات فقط 21 ألف متر مربع.

وذكر أنه من بين مراحل تنفيذ المشروع مرحلة التمديدات والأعمال تحت سطح الأرض حفاظاً على الشكل الجمالي للميدان، حيث تم الحفر إلى أعماق مناسبة تصل إلى أربعة أمتار، وذلك لوضع خزانات مياه عملاقة يصل حجمها إلى 1800 متر مربع، مبيناً أن هناك العديد من الأرقام التي يجب ذكرها لتوضيح حجم وقيمة المشروع، من بينها وجود خزانات مياه بسعة 3.8 مليون جالون.

كما سلمت دائرة الأشغال العامة، حديقتي الأحياء السكنية في الحي الغربي وحي المهلب في مدينة دبا الحصن بكلفة 2.2 مليون درهم، وذلك بعد تنفيذ الأعمال الإنشائية كافة.

مبانٍ حكومية وخدمية



أكدت المهندسة عائشة عبدالله، رئيسة قسم الإشراف وخدمات المباني، انتهاء الدائرة من إنشاء المبنى الإداري لمدينة الشارقة للإعلام (شمس). وبلغت الكلفة الإجمالية لإنشاء وتأثيث المبنى 30 مليون درهم، وهو مؤلف من طابق أرضي ممتد على مساحة 2800 متر مربع، كما نفذ مشروع مبنى التوقيف التابع لمركز شرطة واسط في منطقة الرمثاء، على مساحة 2000 متر مربع، بكلفة 10 ملايين درهم، ليضاف إلى سلسلة المباني الخدمية الجديدة المصممة وفق أحدث وأفضل الأساليب التقنية، في ما يتعلق بهذه المنشآت واختصاصاتها.

ومع مطلع العام الحالي، أنجزت الدائرة مبنى برلمان الطفل العربي المطل على ميدان الثقافة، بقيمة 10 ملايين درهم، ويتألف من طابق أرضي على مساحة 1200 متر مربع.

وأنجزت الدائرة أيضاً مبنى قناة الوسطى، ومجلس ضاحية حياوة في خورفكان، بطراز عمراني إسلامي وعصري، وتتوزع مرافقه بشكل يلبي احتياجات عدة تتناسب مع مهامه وخدماته، ويخدم أهالي المنطقة، ويمتد على مساحة 3600 متر مربع، ويضم مجلساً واسعاً لاستضافة أفراح المنطقة، إضافة إلى مواقف للسيارات مع الملحق الخدمي.